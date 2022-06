Guardie Ecozoofile: al via il primo corso di formazione a Battipaglia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono aperte le iscrizioni per il primo corso di guardie ecozoofile realizzato in collaborazione con il Comune di Battipaglia. Obiettivo, formare persone affinché possano vigilare sul territorio contrastando i reati ambientali e a danno degli animali- sanzionando e provvedendo a deferire presso l'autorità giudiziaria tutti i comportamenti contra legem- garantendo, quindi, il rispetto di tutta la normativa in vigore. Le guardie ecozoofile, con decreto prefettizio, potranno operare su tutto il territorio provinciale. Doveroso ringraziare la Consigliera Comunale Angela Ventriglia e l'Assessorato all'Ambiente, e la Sindaca Cecilia Francese fondamentali per la realizzazione del progetto.