Ic Picentia, al via i corsi di italiano per stranieri

Partono lunedì 10 ottobre, i corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, livello A2, per adulti stranieri promossi dall’Ic Picentia in collaborazione con il Centro d’Istruzione per gli Adulti di Salerno (Cpia), a seguito della convenzione stipulata dalle dirigenti scolastiche Ginevra de Majo (Ic Picentia) e Mariella Montuori (Cpia). Le lezioni si terranno dalle ore 9 alle ore 13, nei giorni di lunedì e giovedì, nel laboratorio Dos dell’Istituto Picentia, a Pontecagnano Faiano, e saranno tenute dalla docente Coccaro Maria Antonietta, referente anche per le iscrizioni. I corsi di italiano livello A2, rivolto agli stranieri, a partire dai 16 anni, sono indispensabili per il rilascio del permesso di soggiorno, come previsto dal Quadro Comune Europeo per le lingue. Dopo il successo registrato al termine dell’anno scolastico 2021/2022 con l’attivazione di ben quattro corsi, l’Ic Picentia continua l’attività di alfabetizzazione per adulti stranieri rispondendo a una domanda in costante crescita – come testimonia la massiccia affluenza ai precedenti corsi organizzati dalla Picentia e dal Consorzio La Rada - da parte dei genitori degli alunni stranieri che frequentano l’istituto, ma anche di altri stranieri presenti sul territorio impossibilitati a seguire i corsi serali del Cpia.

I commenti

"Sono particolarmente grata al Cpia per averci dato l'opportunità di dare continuità ai corsi di italiano L2 – commenta la dirigente scolastica Ginevra de Majo - che già a luglio avevano coinvolto gruppi di genitori di alunni della nostra scuola, molti dei quali, ora potranno continuare e migliorare il proprio inserimento nella comunità grazie alla conoscenza della nostra lingua. È auspicabile che questi percorsi offrano in futuro anche la possibilità di conseguire la licenza media, al fine di contrastare la dispersione e offrire un'opportunità di inserimento a chi è uscito dai percorsi di istruzione e formazione". Soddisfatta la dirigente del Cpia, Mariella Montuori. "Sono felicissima – dice - che la rete territoriale di servizio del Cpia di Salerno abbia trovato un importante punto di riferimento nel comune di Pontecagnano Faiano con l’apertura di un punto di erogazione presso l’Ic Picentia con l’avvio di percorsi per l’apprendimento della lingua italiana livello A2, indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno e per favorire il processo di integrazione che passa necessariamente attraverso la conoscenza della lingua consentendo un agevole inserimento nel nostro Paese, unitamente alla possibilità di esercitare la cittadinanza attiva e di inserirsi nel mondo del lavoro. Un grande ringraziamento alla dirigente Ginevra de Majo – conclude Montuori - che ha reso possibile la creazione di un spazio educativo, capace di corrispondere ai bisogni formativi del territorio in cui due scuole statali diventano luogo aperto d’incontro, scambio e confronto tra mondi e culture diverse".