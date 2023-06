Campagna AIB: corso formativo del Vopi

In occasione dell'imminente arrivo della stagione estiva e sulla conseguente maggiore attenzione sulla campagna AIB per il rischio incendi boschivi, la Vopi ha preparato un corso con scopo informativo ed educativo su tale argomento che si terrà l'11 giugno alle ore 9 presso la ede di Bellizzi in via Olmo 26 – in prossimità dell’aeroporto. Sarà presenziato dal Caporeparto del Comando dei Vigili del Fuoco Genovese Gerardo e dal Dos Regonale Antonio Giordano. I due appena citati offriranno tutta la loro esperienza e conoscenza riguardo l’argomento in oggetto ai presenti. L’invito è esteso anche alle altre associazioni operanti nel settore e alla cittadinanza le quale potranno informarsi su cosa fare in caso di un incendio ed educarsi su tale argomento.

Il seminario non sostituisce corsi di formazione ed ha un solo scopo divulgativo e di far conoscere meglio anche questa parte di attività della VoPI, per la quale impiega un gruppo specifico di volontari. Loro, parte attiva, si dedicano con passione a tale sezione, formati tramite corsi della regione con i Vigili del fuoco e preparati anche dal nostro coordinatore Gianni Iuliano e dai suoi collaboratori che mettono a disposizione di questi giovani volontari tutta la loro esperienza.