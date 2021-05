Internet: un protocollo tra ANM, Polizia di Stato e Giffoni Experience

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lunedì 10 maggio 2021 alle ore 12.30 presso il Tribunale di Salerno l'ANM - distretto di Salerno, la Polizia di Stato - Compartimento Polizia Postale Campania e l'Ente Autonomo Giffoni Experience, sottoscriveranno il protocollo d'intesa volto alla realizzazione di iniziative formative ed educative dei giovani internauti.

Continua dunque la collaborazione tra la Polizia di Stato, la Magistratura e il Giffoni Experience e la campagna di sensibilizzazione dei più giovani al corretto utilizzo della rete internet. Le Istituzioni si uniscono per prevenire i reati commessi sul web che interessano troppo spesso i minori sia come vittime che come autori.