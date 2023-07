La casa delle arti e dei mestieri: 100 giovani coinvolti e 4 percorsi formativi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è svolto lo scorso 30 giugno presso Palazzo Mautone, a Buonabitacolo, l’evento di chiusura del progetto “La casa delle arti e dei mestieri”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – a valere sulla misura “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” - e promosso da una Associazione Temporanea di Scopo composta dall’APS Meditj con il ruolo di capofila, dall’associazione Fermento e dal Comune di Buonabitacolo.

Il progetto ha visto il coinvolgimento di più di cento giovani e l’attivazione di un percorso formativo volto a favorire ed accompagnare il loro ingresso nel mondo del lavoro, promuovendo l’imprenditorialità giovanile attraverso l’accompagnamento alla creazione di start up nei settori della sartoria, ceramica e restauro, attività, queste, che vantano una lunga tradizione locale.

La Casa delle Arti e dei Mestieri ha previsto anche un intervento di ristrutturazione, che ha interessato Palazzo Mautone, bene pubblico di grande pregio, i cui spazi sono stati adeguati allo svolgimento delle attività.

Il percorso formativo ha preso il via con il laboratorio di creazione d’impresa, guidato da Paolo Senatore: “abbiamo consegnato ai ragazzi gli strumenti necessari per comprendere le modalità attraverso cui fare impresa, affinché possano cogliere le opportunità di finanziamento nazionali ed europee per costruire il proprio futuro in maniera autonoma”.

Il progetto tra gli obiettivi ha previsto la valorizzazione di attività e tradizioni locali di lungo corso, quali la sartoria, la ceramica ed il restauro, guidati dai docenti Michela Garone, Maria Mariella, e Gelsomino Parascandolo. “È fondamentale – precisa Nicola Iuzzolino, docente del laboratorio di ceramica - trasmettere ai giovani un’arte antica per innovarla, con loro abbiamo posto le basi per comprendere i principi di lavorazione della ceramica e abbiamo anche realizzato un intervento artistico all’interno di palazzo Mautone, posto all’ingresso della struttura”. I singoli percorsi, inoltre, si sono incontrati, dando vita ad interessanti contaminazioni artistiche: “l’antica tecnica della tessitura – ha spiegato il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, Giuseppe Pinto - è stata applicata attraverso inserti di ceramica, dando vita ad una rivisitazione in chiave moderna di pratiche antiche”.

“Come associazione capofila – dichiara Giuseppe Ursi, presidente di Meditj - raccogliamo tutti i risultati raggiunti con soddisfazione, ricordiamo a tutti i ragazzi di Buonabitacolo e non solo che nell’ambito del progetto sono state acquistate delle attrezzature (forno, macchine da cucire, ecc.) attraverso cui dare prosieguo al progetto per generare nuovi percorsi formativi. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale, ai partner, ai docenti, ai giovani che hanno partecipato e a tutti coloro che hanno dato un prezioso contributo”. Un progetto che, dunque, segna un nuovo inizio, come confermato anche dal presidente dell’associazione Fermento, Alessandro Casalnuovo: “nel ringraziare per l’opportunità offerta alla nostra comunità, ci impegnano a dare seguito a questa progettualità allo scopo di attivare nuovi percorsi e di fare di Palazzo Mautone un vero e proprio polo formativo, punto di riferimento per il nostro territorio”.

Piena soddisfazione anche da parte del Sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio: “attraverso questo progetto abbiamo puntato sui giovani e sulle tipicità artigianali locali, la soddisfazione che ne deriva conferma che questa è la strada giusta da percorrere. Ora occorre raccoglierne i risultati e rimettersi al lavoro, continuando a valorizzare la virtuosa rete di partner che è venuta a crearsi e a cui rivolgo i miei ringraziamenti”.