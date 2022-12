Obiettivo Remain arriva a Salerno: al via un job club gratuito per trovare lavoro

Ha attivato i primi due centri a Salerno e Molfetta, Obiettivo Remain, impresa sociale che crea le condizioni per fare incontrare domanda e offerta anche quando distanti geograficamente e facilitare il lavoro da remoto. L'impresa organizza spazi attrezzati nel Sud e nelle Aree interne, in cui la persona lavora per un’impresa distante e viene seguita localmente in un percorso di crescita professionale. In questo modo il datore di lavoro ha un servizio completo in cui Remain si occupa della formazione obbligatoria, delle infrastrutture tecniche, di censire e rendicontare le presenze, ma anche di mettere a disposizione mentori e coach per l’empowerment professionale. Le imprese interessate possono valutare senza impegni risorse umane residenti in queste zone e, se riscontrano professionalità di interesse, assumerle nelle forme ritenute più opportune.

Al via, dunque, il ciclo di 8 incontri, in partenza dal 12 gennaio 2023. Di seguito, gli argomenti trattati:

Valutazione delle esperienze e delle competenze

Analisi dei profili professionali emergenti e sempre più richiesti

Consapevolezza dei propri obiettivi personali e professionali: il work life balance.

Quali sono le aziende che assumono

Come prendere contatto con le aziende: quali strategie mettere in atto

Come candidarsi ad un lavoro: come scrivere/aggiornare un CV efficace

Come prepararsi e gestire il colloquio di lavoro

Azioni di follow up

Le candidature , tramite CV e breve motivazione, sono aperte sino al 20 Dicembre 2022 alla mail comunicazione@obiettivoremain.it

Info: Obiettivoremain.it/2399-2/