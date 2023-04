Lavoro e sicurezza: fra modifiche normative, prevenzione e sanzioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Se ne parlerà domani, venerdì 28 aprile 2023, a Salerno (ore 9.30, Saint Joseph Resort) nell’ambito del convegno di studi promosso, in occasione della “Giornata mondiale per la sicurezza sui posti di lavoro”, dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Salerno in collaborazione con Unica Formazione per «sensibilizzare, approfondire e diffondere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro».

«Oggi attraverso tutti i rivoli normativi che caratterizzano il Testo Unico sulla sicurezza - commenta Alessandro D’Amico, presidente Unica Formazione - ancora non vi è una visione legata alla salvaguardia e alla prevenzione sui luoghi di lavoro. Fino a quando la sicurezza e la prevenzione verranno considerati adempimenti avremo molte difficoltà a far capire alle imprese come adeguarsi rispetto al resto degli altri Paesi dell’Ue. Oggi più che sulla cultura della sicurezza si deve agire attraverso una cultura della prevenzione».

Interverranno: Carlo Zinno, presidente Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Salerno; Alessandro D’Amico, presidente Unica Formazione e consulente del lavoro, che parlerà dell’importanza della “cultura della prevenzione”; Giuseppe Cantisano, Capo interregionale dell’Ispettorato del Lavoro Sud Italia, che interverrà su “Accesso ispettivo e verbale di accertamento; sanzioni in materia di lavoro e provvedimenti del personale ispettivo; attività di difesa del datore di lavoro e ricorsi amministrativi”; Barbara Garbelli, consulente del lavoro, che relazionerà sui “casi di applicazione della sospensione dell’attività imprenditoriale, adempimenti obbligatori per prevenire la sospensione; strumenti applicativi e risparmio contributivo e sul ruolo del consulente del lavoro”.

Concluderà il convegno di studi l’avvocato giuslavorista specializzato in diritto del lavoro e sindacale, Giovanni Ambrosio con un intervento su “La sicurezza e l’idoneità al lavoro”.