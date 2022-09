Master di II livello DAOSan, tra innovazione e didattica esperienziale

Innovazione e didattica esperienziale: questi alcuni dei punti di forza del Master di II livello DAOSan (Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie), promosso dal Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems (DISA-MIS) dell’Università degli Studi di Salerno. Formare i leader del futuro è la mission del Master DAOSan che, per far fronte alle tante richieste pervenute negli ultimi giorni, ha deciso di ampliare i termini per la presentazione delle domande di ammissione, fissandola alle ore 13 del 27 settembre 2022. Un’ampia proposta didattico-formativa che vanta una forte autorevolezza in ambito nazionale, in un’esperienza consolidata giunta alla sua 17esima edizione, con una faculty di grande spessore qualitativo, partnership prestigiose e testimonianze di autori, intellettuali e manager di fama internazionale. Un Master post lauream che si rivolge a brillanti laureati ad alto potenziale o a dirigenti, professionisti e funzionari che intendono mettere in discussione le proprie competenze, in uno scenario occupazionale caratterizzato dalla transizione digitale. Strategie di leadership e change management, con percorsi pensati su misura con frequenza blended, per costruire storie e carriere di successo e per ampliare i propri orizzonti.

Sono 2 i curricula del Master DAOSAN tra cui scegliere:

1)il curriculum “Risk Management & Transformational Leadership in Healthcare Organizations” (Direttore Prof.ssa Paola Adinolfi, Vice Direttore Prof.ssa Rosaria Cerrone) che si propone di formare professionisti di alto profilo idonei a svolgere funzioni dirigenziali nelle Aziende Sanitarie pubbliche e private, nelle istituzioni del settore Health Care, nelle aziende farmaceutiche, biomediche, elettromedicali e di information technology collegate al settore sanitario, o ad esercitare attività di tipo consulenziale o imprenditoriale;

2)il curriculum in “Leadership and Digital Transformation”, (Direttore Prof.ssa Paola Adinolfi, Vice Direttore Prof.ssa Gabriella Piscopo) nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Salerno e il Centro Alti Studi per la Difesa - CASD, in sinergia con il Dipartimento di Scienze Aziendali Management & Innovation Systems DISA-MIS e il Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione CIRPA. Finalità del Master è formare, con il Centro Alti Studi della Difesa (CASD), leader capaci di governare la trasformazione digitale, concepire e guidare progetti di cambiamento ad alto impatto di innovazione per il sistema Paese.

Ben 1.500 ore di formazione; frequenza blended in aula e online; tre diverse modalità di frequenza in risposta alle esigenze dei partecipanti: “tempo pieno standard” (della durata di 1 anno accademico), “tempo parziale standard” (2 anni accademici), “tempo parziale Experience Lab” (2 anni accademici). Il Master aderisce all’iniziativa della Funzione Pubblica “PA 110 e lode”, che prevede la riduzione del 30% sulla quota di partecipazione per i dipendenti pubblici. È accreditato, inoltre, per l’erogazione di 7 borse di studio INPS EXECUTIVE di 10.000 euro, destinate ai dipendenti delle PA ed è accreditato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione per la formazione continua per gli iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione OIV della performance. Info: daosan.it

