“Metaverso o Multiverso– Solo un Hype o una reale opportunità di lavoro e di business?”: l'evento formativo

La parola «Metaverso» è improvvisamente ovunque: compare sulle prime pagine dei giornali, è continuamente citata come la nuova tendenza all'ultima moda, ricorre nei discorsi degli amministratori delegati di ogni settore economico. Ma cos'è, esattamente? Dopo il successo del primo Festival del Metaverso in Italia tenutosi a Torino l’11 ottobre, arriva anche a Salerno un evento per approfondire questa tematica.

Si terrà lunedì 17 ottobre, a Palazzo Innovazione, il corso a cura di Simonetta Pozzi, storyteller, mentor, VR/AR marketing consultant, dal titolo “METAVERSO O MULTIVERSO – Solo un Hype o una reale opportunità di lavoro e di business?”.

Imprenditori, professionisti e giovani appassionati di marketing e nuove tecnologie potranno cogliere spunti utili e idee dalle iniziative delle grandi aziende e optare per soluzioni tecnologiche già disponibili come realtà virtuale ed aumentata a budget più contenuti.

Attraverso 8 ore di formazione in aula:

scopriremo le applicazioni nei differenti settori (dal marketing al retail, dall’healthcare all’entertainment, dal turismo al food, ecc.)

analizzeremo i casi studio italiani ed internazionali, utilizzando cardboard e META Quest

sperimenteremo alcune piattaforme di social VR e creeremo un virtual tour 360°

In poche parole, percorreremo i primi passi negli ambienti di Altspace VR. Durante la sessione pratica, i partecipanti potranno creare il proprio avatar, indossare il cardboard e il visore META Quest per capire l’importanza della "presence".

Chi è interessato a scoprire le opportunità del Metaverso può bloccare il proprio posto in aula e accedere alla giornata di formazione in programma il prossimo 17 ottobre a Palazzo Innovazione.

Per valutare questa opportunità, il programma completo del corso può essere consultato online visitando il sito www.palazzoinnovazione.it nella sezione School. Altre informazioni sul corso potranno essere raccolte scrivendo un’e-mail a school@palazzoinnovazione.it o chiamando allo 089 3061489.