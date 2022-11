Moneta digitale: l'incontro informativo a Salerno organizzato dall'associazione Crypto per Tutti

Si terrà domenica 6 novembre, dalle 11 presso il Santoro Creative Hub di via San Leonardo, l’incontro informativo per aiutare famiglie e piccole e medie imprese sull’uso della moneta digitale. Riflettori puntati, infatti, sulle cryptovalute che segnano un nuovo paradigma economico e culturale, perché con loro stanno nascendo nuovi servizi che cambieranno completamente il modo di fare economia. Conoscerne funzionamento e uso è necessario. L’oro digitale del terzo millennio sarà al centro dell’incontro informativo organizzato dall’Associazione Crypto per Tutti. I soci fondatori, visionari e tra i leader di un settore di mercato ancora inesplorato, partono da un presupposto: "Così come Internet è accessibile a tutti, anche la conoscenza delle cryptovalute deve esserlo. Manca infatti in Italia un’adeguata educazione sulla cryptofinanza ed è giusto che, chi vuole andare sulla rete, giovane o anziano che sia, trovi le linee guida per agire in modo virtuoso evitando i rischi", spiega il Presidente dell’Ente formativo Salvatore Caliendo. All’alba del terzo millennio la tecnologia alla base delle cryptovalute sta rivoluzionando il mondo e già adesso pagamenti e transazioni in valuta digitale sono utili e profittevoli. "È il momento che la cittadinanza acquisisca questa conoscenza per essere preparata al cambiamento e non cadere in truffe digitali molto frequenti. La non conoscenza porta ad acquisti incauti. Il nostro obiettivo è tutelare le persone e informarle sui vantaggi e per far questo bisogna conoscere la materia. Solo così si preservano futuro, risparmi e guadagni", aggiunge Caliendo.

Il programma

A discutere sull’argomento insieme con il Presidente di Crypto per Tutti anche Aldo Nicoletta, Presidente di CXT srl, la società che eroga i servizi digitali per l’Associazione, Anna Rinaldi, responsabile Area sud Italia di Crypto per Tutti e due figure professionali del settore, partner dell’iniziativa: Pasquale Autiero ideatore della startup sociale di Pianeta Genius, circuito di scontistica nato a sostegno di famiglie e imprese, e Anthony Vitali, Presidente Nazionale EBAFoS, Organismo Paritetico e Ente Bilaterale di tipo Intersettoriale con l’obiettivo di essere un punto di riferimento e di tutela, per le imprese e per i lavoratori di tutti i comparti del lavoro. L’appuntamento con l'iniziativa gratuita al 100% per aiutare nel concreto famiglie e piccole e medie imprese basata sull’uso della moneta complementare è dalle 11 alle 12 presso il Santoro Creative Hub di via San Leonardo (civico 55). Info: Cryptoxtutti.com