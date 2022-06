Movimento per la Decrescita Felice: laboratorio di autoproduzione del sapone a Pastena

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Movimento per la Decrescita Felice di Salerno vi invita ad un nuovo Laboratorio di autoproduzione del sapone (primo incontro / livello base) domenica 19 giugno 2022 alle ore 10 presso l'Ex Scuola Gatto, in via Raffaele Di Palo, quartiere Pastena, nei pressi del Centro Sociale di Salerno.

Realizzeremo insieme il sapone per la cura della persona e per il bucato: ogni partecipante al corso porterà a casa i saponi realizzati. Prenotazione obbligatoria entro il 16 giugno tramite mail all'indirizzo decrescitafelicesa@gmail.com o WhatsApp 320.652157 Il laboratorio è gratuito, è richiesta solo una piccola quota a titolo di contributo / rimborso spese organizzative (3€) Al termine del Laboratorio vi invitiamo a restare con noi per un pranzo condiviso.