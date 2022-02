Capaccio: un corso gratuito di musicoterapia per soggetti diversamente abili e disagiati

Tutto pronto per il corso di Musicoterapia gratutito per soggetti disabili e disagiati che si terrà, a partire dal 16 febbraio, presso lo sportello Cireneus di Capaccio Paestum. Il corso, progettato dall’associazione A.D.E.N (Associazione disabili e Non) di Capaccio Paestum, è finanziato dalla Regione Campania ed è finalizzato all’integrazione dei soggetti con disabilità, ma anche a soggetti disagiati ed anziani che in questo periodo di pandemia soffrono di solitudine e ansia.

La musicoterapia

La musicoterapia è una risorsa terapeutica che va ad integrare le discipline riguardanti la prevenzione, il trattamento e la riabilitazione di diverse forme di disabilità, come pure il campo della salute mentale. La Musicoterapia può essere definita come una tecnica che utilizza la musica e i suoi elementi (ritmo, suono, melodia, armonia) come strumenti per aprire dei canali di comunicazione. In questo senso l’intervento di Musicoterapia porta, oltre che ad ascoltare, anche a costruire strumenti empirici di comunicazione – linguaggio verbale o non verbale/musicale, per fare in modo che i mondi a cui la persona appartiene interagiscono in modo soddisfacente e costruttivo. Quello che la Musicoterapia si propone come obiettivo principale è il dare la possibilità alla persona di trovare la sua modalità espressiva individuale, attraverso la quale mettersi in rapporto col mondo. La musica quindi si propone come mezzo per contribuire allo sviluppo della personalità, permettendo al paziente di scaricare le tensioni emotive.

Il corso

Le lezioni saranno individuali o max 2 persone per l’emergenza covid e saranno osservate tutte le norme igienico sanitarie anticovid (green pass etc.) Centro Cireneus Via Magna Graecia (palazzi Quaranta) s.n.c. Capaccio Scalo (Sa) Per info, iscrizioni e audizioni (max 15 iscritti) WhatsApp - telefono: Raffaele 3476288938; Antonio 3391850036. Mail: lestazionidellavita@gmail.com