Cisl di Nocera Inferiore, corsi di formazione per operatori sanitari

Un'opportunità di partecipazione a corsi formativi accreditati per gli iscritti della Cisl Fp di Salerno. Nella nuova sede sindacale di Nocera Inferiore in Via Fucilari 28, si terranno periodicamente dei corsi finalizzati alla formazione degli operatori sanitari, dal Blsd alla gestione politrauma. Il prossimo 27 novembre si terrà, sia in presenza sia in modalità webinar, un corso per la “lettura della busta paga ed informativa Perseo”.

L'iniziativa

“Un bel riscontro abbiamo avuto, è una new entry in casa CISL FP di Salerno, con il gruppo formazione si lavora ad ampio spettro” dichiara la referente Gina Zinno sottolineando che tale gruppo è composto da circa cinque professionalità ognuna delle quali ricopre un ruolo specifico, dalla didattica alla pubblicazione di articoli scientifici. Inoltre, riferisce il Coordinatore dell’Agro ed Rsu presso il Comune di Nocera Superiore Vincenzo Vicidomini, la sigla sindacale ha siglato varie convenzioni presso i seguenti esercizi commerciali del territorio che assicureranno sconti e agevolazioni agli iscritti all’esibizione della tessera:

Farmacia Malagnino 20% (Via Petrosino, Nocera Superiore), Cartoleria Vicidomini 20% (Via Orlando, Nocera Inferiore), Melly Caffè 20% (Via Orlando, Nocera Inferiore), Ottica Scarpati 30% (Via Ventra, Nocera Inferiore), Pizzeria Vecchia Napoli 20% (Nocera Inferiore), Studio odontoiatrico Ventra 20% (Via

Barbarulo, Nocera Inferiore) , Profumeria Serena 10% (Via Nazionale, Nocera Inferiore), Tria Progress Infissi 15 % (Via Nazionale, Nocera Superiore), Formisano Gomme 10% (Via De Gasperi, Pagani), Gluten Stop 10% (Via Nazionale, Nocera Superiore), Pannullo Pasquale e C. Beauty and hair 20% (Corso Matteotti, Nocera Superiore), Ristorante Don Alfonso 20% (Via Napoli, Nocera Inferiore) e Agenzia generale di assicurazione UnipolSai Assidue di Francesco Scarano e C. sas (Corso Matteotti, Nocera Superiore). In quest’ultima gli iscritti e familiari conviventi avranno uno sconto del 36% su Rca prodotto Km e servizi, del 30% sui premi di tariffa delle garanzie accessorie (incendio, furto e rapina), del 30% sugli infortuni del conducente e del 10% sui premi di tariffa del servizio di assistenza stradale.