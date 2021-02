Officine sperimentali, al via il PerCorso di cucina naturale e vegana curato da Cristina De Vita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al via, il corso di cucina vegan con Officine sperimentali. Mercoledì 24 febbraio si terrà la prima lezione del PerCorso di cucina naturale e vegana sui segreti della cucina esclusivamente vegetale, dei legumi, dei cereali, delle verdure di stagione, dei semi oleaginosi e di tutti gli ingredienti che Madre Natura offre.

Gli organizzatori:

Impareremo come preparare al meglio questi meravigliosi ingredienti, dall’antipasto al dolce e come utilizzarli per una cucina sana, gustosa, etica e senza sprechi. Durante il corso saranno affrontati argomenti specifici come la fermentazione, la pasta madre e l’autoproduzione. Le lezioni saranno tenute dalla vegan chef Cristina De Vita. Il corso sarà on-line, su piattaforma Zoom, causa emergenza covid. L’intero percorso comprende dieci lezioni indipendenti l’una dall’altra che possono essere frequentate singolarmente. I posti sono limitati a max 15 partecipanti e la prenotazione è obbligatoria.

Programma del corso:

I cereali e le verdure di stagione.

I legumi e le verdure di stagione

I dolci vegani

I menù per le occasioni speciali

Aperitivi, snack e sfizi

La pasta madre ,i grani antichi e dintorni

I formaggi vegetali

La cucina vegan naturalmente gluten free

Conserve, sott’olii e autoproduzioni in cucina

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e inviato un ricettario sulla cucina invernale vegana (on –line).

In ogni lezione, verrà fornita un’alternativa senza glutine. Le lezioni si terranno il mercoledì sera dalle 18:45 alle 20:45. Il costo a lezione è di euro 15 euro e per chi frequenta il corso completo il costo sarà di euro 130 euro. Da aggiungere 5 euro per la tessera di socia/o ordinario di Officine Sperimentali.

Info e prenotazioni: 340/2486196