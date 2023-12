Piano Strategico Turismo, ad Amalfi aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per operatori turistici e commerciali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sarà possibile fino a giovedì 28 dicembre 2023 iscriversi alle attività formative volte ad accrescere le competenze linguistiche e settoriali degli operatori turistici e del settore hospitality, promosse dal Comune di Amalfi per il tramite della Destination Marketing and Management Organization (DM&MO).

L’esperienza di formazione, alla sua prima edizione, rientra nel cronoprogramma di attuazione del “Piano Strategico per la riattivazione e il rilancio turistico post Covid della Destinazione Amalfi 2022-2025” redatto dal Prof. Josep Ejarque.

«Desideriamo migliorare l’esperienza turistica per chi sceglie Amalfi per le proprie vacanze, accrescendo la qualità dell’accoglienza e dell’ospitalità – sottolinea il Sindaco Daniele Milano, neo delegato al Turismo di ANCI Campania – La finalità è offrire al personale delle strutture turistiche e commerciali occasioni di aggiornamento, sui temi della comunicazione e delle nuove tecnologie al fine di andare incontro alle nuove esigenze del mercato, per tutelare la privacy e i dati degli ospiti. L’obiettivo dell’Amministrazione è permettere a tutti gli attori della filiera di sentirsi partecipi del sistema di destinazione, parte attiva di un prodotto turistico globale, in linea con il piano strategico di Amalfi, nella promozione dell’immagine di ‘Boutique Destination’, con un approccio qualitativo, sostenibile ed inclusivo».

I corsi individuati, dopo un’attenta analisi delle performance complessive dell’esperienza amalfitana e dei flussi turistici e di provenienza dei viaggiatori, sono Lingua Inglese e Spagnolo, Front-office Management, Food&Beverage Manager e Social Media Management.

Inglese e Spagnolo di livello B1 si svolgeranno tra i mesi di gennaio e febbraio per un totale di 8 settimane. Ogni percorso di studio avrà una durata di 48 ore e una frequenza di 3 lezioni settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) della durata di 2 ore ciascuna.

Sono previste nozioni di grammatica e vocabolario (lunedì) con esercizi di lettura, scrittura e ascolto. Nella lezione del mercoledì, il docente introdurrà i glossari creati ad hoc per soddisfare temi specifici: Hotel, Ristorante, Bar, Shopping, Guida turistica, Guida escursionistica, Esperienze, Taxi e trasporto marittimo e stradale. Il venerdì esercitazioni di role plays con la supervisione del docente.

Le aule potranno accogliere un massimo di 25 partecipanti per corso di lingua, con una quota di iscrizione di euro 25,00.

Per garantire standard adeguati alla destinazione turistica Amalfi, sono stati promossi anche corsi di specializzazione per il Front-office Management, il Food & Beverage Manager, il Social Media Management.

Ogni corso avrà una durata di 30 ore e la frequenza sarà concordata con il docente. Le aule potranno accogliere un massimo di 25 partecipanti per ciascun corso, con una quota di iscrizione di euro 25,00.

Possono partecipare alla manifestazione di interesse i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

Per ciascun corso di formazione verrà stilata una graduatoria. Nel caso in cui il numero di candidati superi la capienza massima della classe, i candidati saranno valutati secondo i requisiti previsti qui di seguito: residenti ad Amalfi (30 punti); dipendenti non residenti ad Amalfi con un contratto regolare di lavoro a tempo indeterminato presso un’attività appartenente al Comune di Amalfi con validità nel 2023 (30 punti); dipendenti non residenti ad Amalfi con un contratto regolare di lavoro presso un’attività appartenente al Comune di Amalfi con validità nel 2023 (20 punti). E ancora diploma (30 punti), voto maturità superiore a 95 (20 punti). La somma della valutazione determinerà il punteggio finale.

Domanda d’iscrizione

I soggetti interessati possono manifestare interesse presentando: 1. Curriculum vitae in formato europeo; 2. Contratto di lavoro; 3. Copia fronte – retro documento d’identità, in corso di validità.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo amalfi@asmepec.it, riportando nell’oggetto della Pec il “Corso di formazione” per il quale si fa richiesta, entro le ore 12.00 del 28 dicembre 2023.