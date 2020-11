Superbonus 110% e Revisori Contabili: continua la formazione online dell'ODCEC

Continuano gli appuntamenti in streaming dedicati agli iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno presieduto da Salvatore Giordano: particolarmente interessanti saranno i prossimi eventi formativi saranno dedicati al Superbonus 110% e al ruolo degli organi di controllo sugli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle società e aziende partecipate.

Gli appuntamenti

Si parte domani, mercoledì 18 novembre, con il webinar SOS Casa: Rilancio casa, tutti i vantaggi del nuovo Superbonus 110% organizzato con Confartigianato Salerno e ANAEPA per illustrare le modalità operative per beneficiare del Superbonus 110%; a partire dalle ore 16.30 sulla piattaforma CISCO-WEBEX interverranno:

Franco Risi Presidente di Confartigianato Salerno,

Federica Colombini consulente tecnico di ANAEPA Confartigianato Edilizia,

Domenico Prisinzano del Portale ENEA,

Salvatore Giordano Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno,

Arnaldo Redaelli Presidente ANAEPA Confartigianato Edilizia.

Giovedì 19 novembre dalle 9 alle 14 è in programma il Seminario formativo per revisori Enti Locali (in modalità e-learning su piattaforma GO TO WEBINAR) organizzato in collaborazione con ANCREL-Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali in cui saranno ripercorse le più recenti novità legislative sulla Revisione negli Enti Locali, a partire dal Testo Unico, e tutte le fasi del controllo, dall’acquisizione della documentazione alle verifiche preliminari e periodiche che coinvolgono gli equilibri dell’Ente locale, il campionamento e la strategia generale di revisione, con un autorevole parterre di relatori:

Antonio Colaianni Direttore centrale della Direzione della Finanza Locale del Ministero dell’Interno,

Davide Di Russo Consigliere Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delegato Economia degli Enti Locali,

Andrea Ziruolo Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara,

Ermando Bozza Docente a contratto preso l’Università degli Studi di Salerno Dipartimento Scienze Aziendali,

Federica Balbo Commercialista in Torino.

Il ruolo dei Revisori Enti Locali sul “Bilancio di Previsione 2020 e Salvaguardia degli equilibri alla luce della legge n.124/2019 “Fiscale” sarà invece al centro dell’evento in e-learning in programma venerdì 20 novembre, dalle 14 alle 19 su piattaforma ISapere School Of Business, organizzato in collaborazione con l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Nazionale e di Salerno. Interverranno:

Il Presidente Salvatore Giordano,

Matteo De Lise Presidente UNGDCEC,

Carlo De Luca Delegato di Giunta UNGDCEC,

Carmine Noschese Presidente UGDCEC Salerno;

le relazioni saranno affidate ai dottori commercialisti Rosario Poliso, Paolo Longoni, Pietro Paolo Mauro, Eugenio Russo, modera Gianpiero D’Andrea.

La partecipazione a entrambi i seminari è gratuita e consentirà di acquisire n. 5 crediti formativi ad evento validi per l’iscrizione e/o mantenimento al Registro dei Revisori degli Enti Locali dietro superamento del test finale di 10 domande con il 75% delle risposte esatte (Circolare Ministero Interni n.F/L 7 del 05.04.2012). Per gli iscritti all’ODCEC saranno riconosciuti anche i crediti formativi ordinari validi ai fini della Formazione Professionale Continua. Consigliere delegato agli Enti Locali e ai due eventi Ciro Di Lascio; Consigliere delegato alla F.P.C. Sergio Cairone.

Il commento

“Continuiamo a rispondere come Ordine all’esigenza dei nostri colleghi di maturare i crediti obbligatori previsti dai Ministeri – rimarca il presidente dell’ODCEC Salerno Salvatore Giordano - per far sì che tutti i colleghi che ne abbiano esigenza possano adempiere all’obbligo formativo e continuare ad aggiornarsi anche a distanza sulle materie caratterizzanti l’esercizio della professione”.

Tutte le informazioni e i dettagli sulle iscrizioni alle piattaforme per seguire gli eventi in streaming e per la certificazione dei crediti sul sito www.commercialistisalerno.it.