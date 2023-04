Palazzo Innovazione School: eventi di formazione da non perdere a Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Riprendono gli appuntamenti di Palazzo Innovazione School, il progetto di alta formazione nato dalla partnership tra Virvelle e Palazzo Innovazione che punta ad offrire percorsi formativi dedicati alle tematiche più innovative. Un format di eventi in presenza, tenuti nella splendida cornice del complesso Santa Sofia, caratterizzati da una formazione pratica, dal coinvolgimento di docenti e speaker esperti del settore e da esperienze che favoriscono il networking e la connessione con il territorio.

Le tematiche e gli appuntamenti

Cinque le tematiche individuate per l’Academy 2023: Finance & Fintech, Comunicazione, Innovazione, Marketing e Sostenibilità ESG. L'8 e il 9 giugno prende il via l'Academy 2023 con il corso Planning & Fintech Funding – L’importanza della pianificazione nell’epoca del forward looking. La masterClass progettata da analisti finanziari e manager operativi in azienda ha l’obiettivo di affrontare nel dettaglio il tema della pianificazione finanziaria, di trasferire le logiche, le tecniche e i tool operativi per la costruzione del business plan e di offrire una panoramica delle opportunità di funding dell’impresa, con un focus sui principali canali Fintech rispetto al credito tradizionale.



In aula, per 12 ore di formazione caratterizzate da un approccio fortemente operativo e pratico, ricco di case studies e suggerimenti: Diana Lesic, Advisor di inFinance , azienda specializzata in Corporate Finance, Controlling e Banking. A seguire, il 6 e il 7 luglio, Riccardo Scandellari, docente di marketing e comunicazione di importanti business school, relatore dei più importanti eventi del settore e autore del blog skande.com condurrà la masterclass “Fai di te stesso un brand - Strategie di personal branding per Manager e Professionisti”. A settembre, dopo il successo della prima edizione, dal 25 al 28 ritorna a Salerno, Per Kristiansen, coautore della metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® per la seconda edizione del programma di formazione per Diventare facilitatore LEGO® SERIOUS PLAY®.



Il 19 e il 20 ottobre sarà la volta di Giorgio Ghisalberti - CEO e Founder di OTO Agency, inserita da Forbes Francia tra le agenzie italiane da seguire |Docente & Organizzatore TEDx Bergamo, con il corso WhatsApp marketing e Customer Care. A chiudere in bellezza, il palinsesto 2023, il 16 e 17 novembre, sarà Paolo Taticchi - Menzionato da Poets&Quants e Forbes nella lista dei migliori 40 professori di business al mondo con una masterclass dedicata al tema della Sostenibilità ESG. Manager e personale aziendale, consulenti e liberi professionisti, start-up e aziende del territorio, studenti e giovani neolaureati che vogliono diventare dei professionisti. Ad ognuno il suo corso.



I programmi completi dei corsi possono essere consultati online visitando il sito www.palazzoinnovazione.it nella sezione School. Altre informazioni sui corsi potranno essere raccolte scrivendo un’e-mail a school@palazzoinnovazione.it o chiamando allo 089 3061489.