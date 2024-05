Women Rising: un evento celebrativo per l'imprenditorialità femminile a Salerno

Palazzo Innovazione a Salerno è pronto ad ospitare un evento imperdibile dedicato al talento e alla determinazione delle donne: Women Rising. In programma il 30 Maggio ore 16:30, questo incontro si propone come palcoscenico per celebrare il ruolo fondamentale che le donne ricoprono nel panorama imprenditoriale e nell'innovazione aziendale.

Organizzato da Sellalab Salerno in collaborazione con Fare Digitale, Dpixel e Palazzo Innovazione, l'evento riunirà figure di spicco dell'ecosistema imprenditoriale locale, tra cui:

Noemi Taccarelli, CEO di Blank Growth Agency

Stefania Scermino, Zarotti Spa

Valentina Sada, Gruppo Sada

Professoressa Maria Prosperina Vitale, Università degli Studi di Salerno

Oltre a celebrare il successo di donne già affermate, Women Rising si propone di ispirare la prossima generazione di imprenditrici. In quest'ottica, verranno presentate diverse progettualità volte a promuovere l'innovazione al femminile sul territorio:

-DonnaInnova: un nuovo format ideato da Palazzo Innovazione, Sellalab e Fare Digitale per celebrare e valorizzare le donne che stanno plasmando il futuro. Attraverso un dialogo aperto e inclusivo, DonnaInnova darà spazio a storie e testimonianze di donne che sfidano i limiti e realizzano i propri sogni.

-Programma DonNA: un progetto nazionale di dpixel che mira a supportare l'imprenditoria femminile innovativa. Grazie alla collaborazione con Sellalab, le partecipanti al programma potranno beneficiare di risorse, competenze e supporto per trasformare le loro idee in realtà imprenditoriali di successo.

-Community STAY WOMEN: un'iniziativa di Martina Nicolino, già presidente di Fare Digitale, che offre alle donne uno spazio di networking per creare sinergie, connessioni e opportunità. Stay Women si propone di valorizzare il potere della collaborazione e del sostegno reciproco per favorire la crescita personale e professionale delle sue partecipanti.

Women Rising mira a ispirare e educare, fornendo strumenti e conoscenze per sfidare gli stereotipi di genere e accelerare la carriera. Durante l’evento si affronteranno temi come le sfide nel settore tecnologico, la gestione del lavoro in ambiti maschili e l'importanza dell'istruzione superiore nell'empowerment femminile. Una sessione di Q&A consentirà un'interazione diretta tra il pubblico e gli ospiti, offrendo una piattaforma per scambi di idee e dibattiti costruttivi. L’evento è gratuito e aperto a tutti: rappresenta un'occasione imperdibile per studentesse, imprenditrici, professioniste o per chiunque sia interessato al mondo dell’imprenditoria femminile.

Per maggiori informazioni e per registrarti all'evento Palazzoinnovazione.it