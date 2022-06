Corso gratuito per parrucchiere/acconciatore a Sala Consilina

Tutto pronto per il corso gratuito per parrucchiere/acconciatore presso la Scuola Socrates di Sala Consilina, rivolto a ragazzi che hanno appena terminato la III media.

Le informazioni

Per quei giovani – di età compresa tra i 14 ed i 18 anni NON compiuti – che si trovano a dover scegliere l'indirizzo scolastico ma vorrebbero avere concrete opportunità di lavoro il corso offre in solo tre anni di assolvere all'obbligo scolastico, ottenere la Qualifica Triennale abilitante alla professione acconciatore e di proseguire gli studi per la Maturità, se lo si vorrà. Per tutte le info è possibile contattare direttamente la Scuola Socrates: formazionesocrates@gmail.com