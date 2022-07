Il Piano di Impresa: workshop a Sala Consilina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’appuntamento è per venerdì 29 Luglio alle ore 16:30 presso la Sala Giunta del Comune di Sala Consilina dove lo Sportello Resto al Sud ha organizzato il workshop denominato “Il Piano di Impresa”.

Il Comune di Sala Consilina è “ente accreditato” da Invitalia Spa e, pertanto, pianifica incontri tesi a sostenere lo spirito imprenditoriale dei giovani interessati alla creazione di nuove imprese e servizi

qualificati nel territorio dell’area interna del Vallo di Diano. L’obiettivo del Workshop è quello di supportare i potenziali imprenditori nella fase di definizione dell’attività, individuazione puntuale del mercato e definizione dell’investimento da inserire nel piano di impresa per rendere l’idea di business chiara e convincente.

L’iniziativa rientra nell’azione di animazione economica e sociale pianificata dallo sportello Resto al Sud del Comune di Sala Consilina che terrà una serie di workshop sull’imprenditoria dedicati a giovani imprenditori e a chi ha un’idea di business da realizzare. Le attività pianificate saranno curate da Giovanni Pugliese del Comune di Sala Consilina e da Vincenzo Quagliano amministratore della QS & Partners ed hanno come obiettivo quello di affiancare gli start-upper fornendo strumenti