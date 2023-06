Pnrr e progettualità della Scuola Salernitana: il seminario di formazione dell'Anp

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lunedì 5 giugno 2023, a partire dalle ore 9:30, presso il Centro Pastorale “S. Giuseppe” in via G. Vestuti, Salerno (adiacente Centro sociale), avrà luogo il Seminario di formazione “PNRR e la progettualità della scuola salernitana”. L’iniziativa - organizzata dall’ANP Salerno, in collaborazione con l’ANQUAP, e riservata a Dirigenti scolastici, DSGA, docenti coinvolti nei team contro la dispersione e per il Piano scuola 4.0, Presidenti dei Consigli di Istituto e rappresentanza di studenti della Consulta provinciale - intende approfondire le principali questioni organizzative e gestionali riguardanti la realizzazione dei progetti nell’ambito del PNRR.

I lavori della giornata saranno aperti dagli indirizzi di saluto di Claudio Naddeo, Presidente provinciale ANP Salerno, Mimì Minella, Dirigente A.T. Ufficio X, Salerno, di Franco Alfieri, Presidente Provincia Salerno, di Francesco De Rosa, Presidente regionale ANP Campania, di Giorgio Germani, Presidente nazionale ANQUAP. Il coinvolgimento dei tanti attori della scuola e delle istituzioni consentirà diversi focus sulle varie azioni del PNRR, sia quelle strettamente connesse all’istruzione, che quelle riguardanti l’edilizia scolastica. La selezione del personale e delle figure coinvolte a vario titolo (interne ed esterne) e lo svolgimento delle attività negoziali per l’acquisto di beni e servizi saranno parimenti oggetto di approfondimento. A seguire, workshop tematici a cura degli Enti di formazione per le iniziative contro la dispersione scolastica e dei maggior brand del settore informatico/digitale (Microsoft, Google, Apple Italia) per il Piano Scuola 4.0.

“Quello attuale è un momento irripetibile e di grande sfida per la scuola italiana. – afferma il Presidente provinciale ANP Salerno e Rettore del Convitto-Trani, Claudio Naddeo – È nostro auspicio che tale iniziativa possa esser di supporto al personale impegnato a vario titolo nella realizzazione delle misure del PNRR e, al contempo, costituire un prezioso momento di confronto tra le varie scuole della provincia di Salerno”.