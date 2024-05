Vopi: aperte le iscrizioni al gruppo di Protezione Civile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Pubblica Assistenza Vopi ha aperto le iscrizioni al gruppo di Protezione Civile. I nuovi volontari, dopo il corso di formazione pratico e teorico e di quello antincendio, parteciperanno alle attività di volontariato e diventeranno parte attiva di questa organizzazione. Se tua passione è la protezione civile allora la VOPI fa per te! Vicino alla popolazione e al tuo territorio!

Per aderire al corso procedi con l’iscrizione entro il 25 Maggio contattando l’associazione attraverso la pagina Facebook o al numero 089.382844 per un appuntamento presso i nostri uffici in via Amerigo Vespucci 41 B.