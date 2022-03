Borse di studio per studenti meritevoli: l’iniziativa in memoria di Don Alfonso Santamaria

Pur se il compianto Don Alfonso Santamaria, parroco per oltre cinquant’anni della parrocchia “Sant’Eustachio” di Pastena, non è più tra chi lo voleva bene, continua la sua opera di aiuto e sostegno ai bisognosi e meritevoli. Ad un anno dalla scomparsa ed in occasione dell’anniversario della sua nascita (3 marzo), i familiari di Don Alfonso, sparsi in Italia e nel mondo, hanno annunciato la costituzione di un Comitato per erogare borse di studio a studenti meritevoli che si trovano in comprovato stato di disagio economico.

L’obiettivo

Con questo primo bando, in particolare, si vuole dare preferenza ad uno studente che risiede nel territorio della parrocchia Sant’Eustachio Martire, anche se la partecipazione è estesa a tutti gli studenti della città di Salerno, affinché possano studiare e conseguire un titolo di studio. “Don Alfonso Santamaria ha sempre creduto - sottolinea Giovanni Monetti, nipote e presidente del Gruppo di valutazione - oltre che nella fede cristiana, anche nella cultura e nel sapere come lasciapassare e speranza per un futuro lavorativo e per eliminare il rischio di emarginazione e di devianze sociali dei giovani”.

Come partecipare

Sono aperti i termini per le segnalazioni, mentre l’assegnazione della borsa di studio avverrà? entro il 30 ottobre nel corso di un evento organizzato in memoria di don Alfonso Santamaria. Il Comitato, dunque, invita le parrocchie, enti pubblici e privati, scuole, docenti, a sottoporre, entro il prossimo 30 luglio 2022, il/i nominativi al gruppo di valutazione, contattando il presidente alla seguente mail: premiodonalfonso@gmail.com. Per ottenere il regolamento e informazioni scrivere a premiodonalfonso@gmail.com.