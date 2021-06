Salerno e Pellezzano, Pon inclusione: avviso pubblico per attivare servizi formativi

L’Ambito Sociale S5 ha pubblicato un avviso pubblico per individuare i beneficiari di misure di Politica Attiva (Tirocini d’Inclusione) e percorsi formativi brevi per migliorare le Soft Skill, previsti nell’ambito delle attività a sostegno dei nuclei familiari che versano in difficoltà economiche e che percepiscono il reddito SIA/REI. Sono destinatari dell’avviso tutte quelle persone appartenenti a nuclei familiari con situazione economiche disagiate.

I dettagli

Il progetto è finanziato dal Pon Inclusione che vede attivabili per i residenti dei Comuni di Salerno e Pellezzano 103 tirocini e 4 corsi per acquisizione delle competenze base per 60 beneficiari. Tutti i percorsi hanno una durata di 6 mesi ed è garantita un’indennità di frequenza. L’avviso pubblico, consultabile sia sul sito dei due comuni afferenti l’Ambito S5, sia sul sito dello stesso, scadrà alle ore 14.00 del 14 giugno prossimo venturo. A supporto della cittadinanza è stato istituito un punto informativo/di accompagnamento, aperto dal lunedi al venerdi, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, ubicato presso la sede del Settore Politiche Sociali in via La Carnale. Le attività rientrano tra le azioni che l’ambito Sociale S5 ha messo in campo, in pieno periodo pandemico e con tutte le difficoltà del momento, per rafforzare la coesione sociale ed essere sempre vicino ai bisogni della parte più debole della popolazione.