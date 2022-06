Nasce Palazzo Innovazione School: il progetto di alta formazione nel centro storico di Salerno

Arriva a Salerno Palazzo Innovazione School il progetto di alta formazione che punta a offrire percorsi formativi dedicati alle competenze più innovative. L’idea nasce dalla partnership tra Virvelle, società specializzata in servizi integrati per il potenziamento delle risorse umane e lo sviluppo organizzativo, e Palazzo Innovazione, nuovo modello di coworking e co-location dove connessione, valore e possibilità trovano spazio nel centro storico di Salerno.

Il programma

Grazie all’importante network con aziende, start-up, manager e professionisti, Palazzo Innovazione e Virvelle costruiscono percorsi formativi per studenti, laureati e professionisti che vogliono sviluppare o aggiornare competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro. L’obiettivo è di abilitare le persone a generare innovazione.

Il progetto avviato a inizio maggio ha già visto la realizzazione del primo dei sei corsi in programma fino a novembre 2022. Il format prevede eventi di formazione in presenza con docenti e speaker esperti provenienti da tutta Italia in cui si alternano sessioni teoriche a laboratori attivi. Il 31 maggio si è tenuto a Palazzo Innovazione il corso “La strategia di personal branding”. Una giornata di formazione pratica a cura di Massimiliano Linguiti, Innovator coach, trainer, business designer and facilitator.

I corsi

21 giugno 2022

BUSINESS AGILITY: strumenti per la facilitazione di riunioni, gruppi di lavoro e workshop con Fabrizio Faraco, Innovator coach, strategist, trainer, and facilitator LEGO SERIOUS PLAY®

19 settembre 2022

A cura di Barbara Reverberi, Mentor, business coach, autrice, poadcaster e Top Voice Linkedin 2022® due corsi della durata di quattro ore, acquistabili anche singolarmente:

PRESENTARSI, PRESENTARE: la forza del pitch

LINKEDIN: dal profilo alla rete per creare contenuti professionali

17 ottobre 2022

METAVERSO o MULTIVERSO: solo un hype o una reale opportunità di lavoro e di business a cura di Simonetta Pozzi, Storytelling, mentor, VR/AR marketing consultant.

17 novembre 2022

BUSINESS MODEL CANVAS: come usarlo per portare innovazione in un’organizzazione a cura di Massimiliano Linguiti, Innovator coach, trainer, business designer and facilitator.

Tutti i corsi sono svolti in presenza presso la sede di Palazzo Innovazione - Largo Abate Conforti 84121 Salerno – rilasciano un certificato di partecipazione e delle competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito www.palazzoinnovazione.it/school/ o scrivi a school@palazzoinnovazione.it