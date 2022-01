Opportunità per i giovani, bando per diploma per tecnico per l'automazione e sistemi meccatronici

L'Istituto Tecnico Superiore Antonio Bruno e Confindustria Salerno offrono gratuitamente una importante opportunità di formazione per i giovani diplomati dai 18 ai 35 anni di età non compiuti, con priorità ai candidati in età non superiore ai 29 anni.

Il bando

È stato pubblicato il bando di selezione per l'ammissione al Corso diploma di Istruzione Tecnica Superiore 2022 – 2023 in Tecnico superiore per l’Automazione ed i Sistemi meccatronici.

Il corso offre agli studenti interessati l'opportunità gratuita di accesso a corsi di studio di formazione terziaria paralleli e alternativi all'Università. I frequentanti potranno acquisire competenze tecnologiche, specialistiche e professionalizzanti, che costituiranno un bagaglio culturale e pratico da poter spendere con successo su tutto il territorio regionale, nazionale ed europeo. Il corso è finalizzato ad acquisire, competenze di base, trasversali e professionalizzanti nel Settore Meccanico – Meccatronico dell'Area Nuove tecnologie per il Made in Italy.

I dettagli del corso

Il corso, a carattere biennale, sarà svolto presso la sede dell'I.I.S. “Galilei – Di Palo” di Salerno e avrà la durata di 1960 ore (circa il 60% delle ore dedicate a lezioni ed esercitazioni con Didattica Laboratoriale e circa il 40% delle ore dedicate invece ad attività di stage, intermedie e finali).

L'ammissione avverrà per Esami e Titoli. La valutazione complessiva sarà effettuata sulla base dell'analisi dei titoli, di una prova scritta multidisciplinare, a risposta multipla e di un colloquio tecnico-motivazionale.

Le domande vanno presentate entro il prossimo 17 gennaio utilizzando la modulistica presente, insieme al bando e a tutti i documenti utili, al seguente link