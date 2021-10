L'esperienza italiana nella lotta al Covid nel seminario "La cultura del benessere per le professioni d’aiuto"

La cultura del benessere per le professioni d’aiuto - Comunicazione e prevenzione: questo è il titolo del seminario, patrocinato dal Comune di Mercato San Severino, che si terrà presso la sala consiliare di via Ettore Imperio il prossimo 8 ottobre a partire dalle ore 18. Il seminario si pone l'obiettivo di approfondire l'esperienza dell'Italia, primo Paese occidentale ad affrontare la diffusione del Covid-19, che ha mostrato l'importanza degli operatori di sanità e dei professionisti dell’aiuto, volontari e non.

Il seminario

Al seminario, proposto dai dottori Domenico Nardiello e Giorgio Caviglia e fortemente voluto dall'assessore alla Cultura del Comune di Mercato San Severino Enza Cavaliere, interverranno il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma per i saluti istituzionali, la consigliera dottoressa Fara Russo, anestesista e pneumologa, il dottor Domenico Nardiello, psicologo e psicoterapeuta lacaniano, il dottor Pietro Crescenzo, psicologo e dottore di ricerca ed il dottor Marco Napoli, Gastroenterologo. A moderare l’incontro la giornalista Marilia Parente, responsabile provinciale di Salernotoday.it

L’evento sarà anche occasione per la presentazione del libro Competenze psicosociali per la sanità e le professioni d’aiuto a cura Marco Nardiello e Giorgio Caviglia. Un testo rivolto a quanti operano per la salute, ed offre un’analisi delle capacità relazionali e comunicative indispensabili per far fronte ad una domanda d'aiuto complessa che richiede umanizzazione e attenzione all'altro. Scritto da un gruppo multidisciplinare di professionisti afferenti all’area sanitaria e sociale ed in collaborazione con l'ASL Napoli 2 Nord, il libro pone l'attenzione alle dotazioni relazionali che ognuno possiede, cercando di sensibilizzare il lettore a sviluppare capacità comunicative efficaci così come a far fronte al forte carico di stress lavorativi. Un modo per poter aiutare chi, appunto, si prende cura di tutti.

Per partecipare all'incontro è necessario il Green Pass e la prenotazione, mediante whatsapp, al numero 3338580014.