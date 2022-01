Vallo di Diano: opportunità per 20 giovani presso la Comunità Montana

Opportunità per 20 giovani che svolgeranno il Servizio civile universale preswso la Comunità Montana Vallo di Diano. Anche quest'anno, infatti, ci sarà la possibilità di presentare domanda grazie alla progettualità Vallo di Diano e Alburni territori unici.

Il progetto

A darne notizia è Gaetano Spano, assessore dell'Ente con sede a Padula, che se ne è occupato direttamente: "Il Servizio Civile Universale è un'occasione fondamentale per acquisire ed esprimere i principi e i valori di solidarietà, partecipazione ed inclusione sociale per i ragazzi che intraprendono questo percorso, hanno l'occasione di fare nuove esperienze, migliorare le capacità relazionali e acquisire competenze professionali che saranno utili successivamente. È motivo d'orgoglio per noi amministratori vedere come negli ultimi anni i volontari abbiano dato un apporto significativo all'interno del nostro Ente con competenza e passione, dando prova di grande responsabilità nello svolgere i compiti loro assegnati e integrandosipienamente nella realtà dell'Ente montano".

Il bando

Il bando è rivolto a giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni). La domanda di partecipazione va caricata esclusivamente nella online all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it Per farlo è indispensabile munirsi preventivamente dell'identità digitale SPID. La domanda va presentata entro e non oltre le 14.00 del 26 Gennaio 2022. Tutte le informazioni utili su tutti i progetti sono disponibili sul sito della Cooperativa sociale Il Sentiero.

I progetti hanno una riserva di 5 posti dedicati ai giovani con minori opportunità (con ISEE inferiore o pari a 10 mila euro).