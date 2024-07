Disoccupazione, al via a Salerno lo Sportello Lavoro Caritas curato da Policoro

Al via, lo Sportello Lavoro Caritas curato da Policoro, progetto nazionale della CEI che si occupa di accompagnamento ai giovani nel mondo lavorativo e nell'autoimprenditorialità. L'impegno del nuovo servizio di via Bastioni è di mettere in contatto persone disponibili a lavorare con aziende o privati alla ricerca di personale.

Non si tratta di una nuova agenzia del lavoro, ma di un'iniziativa finalizzata a dar vita ad una rete tra richiesta e offerta in campo occupazionale. Per informazioni, è possibile contattare il numero 089 226000 (martedì e giovedì ore 9 - 12.30).