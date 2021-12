"Il Caso Tim" nel podcast di informazione finanziaria per Stratego Digital

Il Caso Tim sbarca nei podcast di informazione finanziaria targata Stratego Digital. Il primo appuntamento con i podcast gratuiti di Stratego dedicati all'informazione finananziaria, infatti, è dedicato proprio dal Caso Tim.

L'iniziativa

Lo scopo de Il valore conta, la rubrica di informazione finanziaria, ha lo scopo di formare gli ascoltatori per imparare a conoscere il valore intrinseco delle aziende e degli investimenti quali quelli in azioni, obbligazioni o in altre attività finanziarie, seguendo e analizzando gli avvenimenti delle aziende quotate passo dopo passo. Un percorso non sempre facile per chi non conosce in modo adeguato i meccanismi del business e degli investimenti.

Ad approfondire queste tematiche sono due tra i maggiori esperti nazionali del settore, Roberto Russo e Francesco Ciccio Azzollini. A loro il compito di far comprendere, in pochi minuti, le nozioni base del mondo degli investimenti, commentando e analizzando anche argomenti di attualità, non sempre di facile lettura. Russo e Azzollini vantano oltre 50 anni di esperienza cumulata nel business degli investimenti, incluse attività di consulenza per aziende, professionisti e personaggi del mondo dello spettacolo.

Il primo appuntamento

Il primo podcast, online su StrategoDigital.com, parlerà di un tema di grande attualità, ovvero l’offerta non vincolante del fondo americano KKR su TIM (ex Telecom Italia) per un valore complessivo di circa 10,5 miliardi di euro.

"In un momento storico in cui, grazie al PNRR, l’Italia è chiamata a gestire un piano di investimenti senza precedenti dai tempi del dopoguerra - spiegano i due esperti - è un dovere primario produrre contenuti alla portata di tutti, aventi a oggetto la formazione e l’informazione in materia finanziaria. Il nostro è un approccio multidisciplinare applicato alla valutazione dei business e degli investimenti il cui obiettivo è trasmettere la passione per questa difficile materia ai giovani e ai profani anche attraverso l’utilizzo di metafore e di collegamenti con altre discipline, come la psicologia, la filosofia, l’arte, l’economia e la musica".

I due esperti

Roberto Russo

Nato a Napoli nel 1969, laureato in Economia e Commercio nel 1994 presso l’Università Federico II di Napoli, ha oltre 25 anni di esperienza nel mondo degli investimenti avendo ricoperto cariche direttive presso SIM, Banche, SGR e Banche d’investimento.

Più in particolare, è stato Amministratore Delegato di Assiteca SIM S.p.A. (2012-2020), Responsabile del servizio di Consulenza e Amministratore Delegato di Cofin SIM S.p.A. (2009-2012), Direttore Degli Investimenti di Duemme SGR S.p.A. - Gruppo Mediobanca/Mediolanum (2006-2008), Responsabile del Risk Arbitrage Desk di Abaxbank S.p.A. - Gruppo Credem (2000-2006) e ha ricoperto ruoli di responsabilità in Caboto SIM S.p.A. (Risk Arbitrage Desk, 1999-2000), Banca Monte dei Paschi di Siena (Equity Proprietary Trading & Hedging Desk, 1998-1999) e Banconapoli & Fumagalli-Soldan SIM S.p.A. (Equity Proprietary Trading Desk, Equity Derivatives Desk, 1994-1998).

È Socio ordinario AIAF dal 1998 e Relatore del Value Investing Seminar dal 2006.

Francesco Ciccio Azzollini

Nato a Bari nel 1974, si è laureato in Business Administration nel 1997 presso l’Università di Bari; ha inoltre completato l’Executive Program Courses in Value Investing presso la “Columbia University” di New York e conseguito il diploma in “Gestione del Portafoglio” presso la “New York University SCPC” nel 2000.

Ciccio ha oltre 20 anni di esperienza nel campo degli investimenti in aziende private e quotate.

Più in particolare, dal 2018 è Co-fondatore e Direttore degli Investimenti di 3IP SGR S.p.A, dal 2015 al 2017 ha svolto attività di consulenza su investimenti in società quotate e non quotate e in progetti di M&A, dal 2004 al 2014 è stato Amministratore Delegato di Cattolica Partecipazioni S.p.A., dal 2004 al 2006 è stato membro del patto di sindacato di Banca Antonveneta S.p.A. e dal 2000 al 2003 è stato membro del team Risk Arbitrage Desk di Abaxbank S.p.A.

Nel 2004 ha fondato il Value Investing Seminar in Italia (www.valueinvestingseminar.it).

Il suo profilo professionale è citato in diversi testi tra cui: The Investment Checklist: The Art of In-Depth Research, The Education of a Value Investor, The Manual of Ideas e Value Investing. Nel 2019 ha ricevuto presso la Camera dei Deputati il premio “Eccellenza Pugliese nel Mondo”.

Come seguire i podcast

I podcast possono essere seguiti gratuitamente su Strategodigital.com