Sviluppatori software: borse di studio per giovani campani, come candidarsi

Develhope, la scuola italiana per sviluppatori software, annuncia l’avvio di una nuova collaborazione con il supporto di Amazon. Amazon finanzierà l’intero costo di 22 borse di studio che consentiranno a selezionati giovani residenti nei territori della Campania e della Sicilia, con un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, di partecipare a specifici corsi online di programmazione di Develhope e intraprendere una carriera nel mondo della programmazione. Gli studenti che saranno selezionati per l’assegnazione della borsa di studio potranno accedere ad uno dei seguenti corsi online di Develhope: Web Full Stack, Java, Mobile Android e Data, che sono tra le tecnologie maggiormente richieste dal mercato. Al termine dei percorsi formativi della durata di 6 mesi, Develhope affiancherà gli studenti affinché possano trovare un impiego nelle migliori aziende nazionali ed internazionali del settore.

I dati

Secondo le ultime statistiche di Eurostat sul mercato del lavoro, la Campania presenta il tasso di disoccupazione, nella fascia di età compresa tra i 15 e i 29 anni, fra i più alti d’Europa. Per questo motivo nasce la collaborazione tra Develhope e Amazon, che ha come obiettivo quello di formare i giovani nel campo dello sviluppo software e inserirli nel mondo del lavoro per ridurre il tasso di disoccupazione giovanile in Campania. Develhope, nasce nel 2019 su iniziativa di Massimiliano Costa, Sasa Sekulic e Alessandro Balsamo con una visione molto chiara: combattere la disoccupazione giovanile tramite l'insegnamento della programmazione. L’azienda oggi conta più di 1200 studenti iscritti e un network di oltre 200 aziende italiane ed estere che si affidano a Develhope per il sourcing di sviluppatori. Più dell’80% degli studenti trova un lavoro dopo aver frequentato la scuola. L'obiettivo principale di Develhope è creare un impatto sociale positivo, fornendo nuove opportunità ai giovani, avvicinandoli alle competenze digitali per apprendere una professione utile nel presente e nel futuro. Nel 2021, Develhope ha ottenuto un finanziamento complessivo di 2 milioni di euro. L’investimento è stato guidato da Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital che ha deliberato un finanziamento di 1.5 milioni di euro attraverso il Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud.

Come partecipare

Per partecipare i ragazzi dovranno inviare la propria candidatura entro il 1° giugno 2023 visitando il sito Develhope.co per accedere al corso introduttivo gratuito di 4 settimane che prenderà il via il prossimo 5 giugno. Al termine del corso introduttivo, verranno selezionati 22 studenti per seguire uno dei corsi di programmazione di Develhope integralmente finanziati dalle borse di studio supportate da Amazon.

Le informazioni

I corsi di Develhope sono completamente online: gli studenti inseriti nelle singole classi studieranno da remoto attraverso lezioni ed esercizi on demand e potranno contare sul supporto di sviluppatori professionisti che li assisteranno ogni giorno con attività di tutoraggio live. Un modello divertente ed altamente stimolante con esercitazioni individuali e di gruppo, sessioni di live coding e lo sviluppo di un progetto reale in team seguendo gli standard delle aziende. La formazione tecnica verrà integrata con un intervento a supporto delle soft-skills. Inoltre, è previsto un percorso di avvicinamento al mondo del lavoro: simulazioni di colloqui, preparazione del CV e del profilo LinkedIn e tutte le altre attività necessarie per incontrare le aziende al termine del percorso formativo e firmare un contratto di lavoro. Per frequentare i corsi non è necessaria alcuna esperienza o competenza pregressa, si può partire da zero. Per beneficiare della borsa di studio è necessario avere un'età compresa tra i 18 ei 25 anni alla data del 5 giugno 2023, essere attualmente disoccupato e non coinvolto in attività di formazione (ad esempio, immatricolato all’Università o in altri programmi educativi) ed essere residente in Campania o Sicilia per tutta la durata del corso; e avere completato con successo i test finali del corso introduttivo.

“Siamo impegnati da anni nel settore dell’educazione convinti che l’accesso alle competenze digitali per i talenti del nostro Paese debba essere garantito a chiunque ne abbia voglia a prescindere dal luogo e dalle condizioni economiche di partenza” ha commentato Massimiliano Costa, Founder e CEO di Develhope “Siamo orgogliosi di poter avviare la nostra collaborazione con Amazon con l’obiettivo di cambiare il futuro di ragazze e ragazzi del Sud Italia e dare il nostro contributo per ridurre il divario occupazionale che continua ad alimentare le diseguaglianze tra Nord e Sud nel nostro Paese. Distribuendo in modo equo opportunità di formazione e di occupazione è possibile generare un impatto sociale vero e tangibile in grado di cambiare, in meglio, la nostra società”.