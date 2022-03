Terza finestra per il bando Garanzia Giovani 2 in Campania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è aperta la terza finestra temporale per il bando Garanzia Giovani 2 in Campania, per l’attivazione di tirocini lavorativi per giovani fino ai 35 anni nelle aziende campane che aderiranno. C’è tempo fino al 30 aprile 2022. Anche per questa terza finestra del bando, la Confesercenti Vallo di Diano offrirà assistenza e supporto.

“Il bando– spiega la presidente Maria Antonietta Aquino - permetterà di ospitare, come tirocinanti, ragazzi dai 16 ai 35 anni presso aziende aventi sede operativa in regione Campania, con una un contributo regionale fino a 300 euro per un massimo di 6 mesi. Un’occasione importante per poter inserire i nostri giovani nel contesto lavorativo. Come sempre, Confesercenti Vallo di Diano, attraverso la sua agenzia per il lavoro, offrirà un servizio di assistenza e progettazione per tutte le aziende e i ragazzi che ne faranno richiesta”.

Il programma Garanzia Giovani consiste nel cofinanziamento di un tirocinio della durata di 6 mesi, con 300 euro a carico della Regione Campania e 200 euro a carico del soggetto ospitante.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet Impresealcentro.it.