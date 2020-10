Area Amministrativa/Progettuale: la Caritas Diocesana Amalfi-Cava cerca un tirocinante

Al via il bando per il tirocinio formativo Area Amministrativa/Progettuale della Caritas Diocesana Amalfi-Cava de’ Tirreni, di nuovo in campo per investire su una risorsa del territorio da formare. Si ricerca, in particolare, un giovane di età compresa tra i 20 e i 35 anni con la voglia di mettersi in gioco e impegnarsi a favore di chi è più fragile.

Parla il direttore della Caritas Diocesana Amalfi-Cava de’ Tirreni, don Francesco Della Monica

"L’obiettivo generale del progetto da cui scaturisce il bando è quello di dotare un giovane residente nel territorio dell’Arcidiocesi degli strumenti e delle competenze utili per l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. La nuova risorsa si occuperà non solo della gestione dell’area amministrativa, ma anche della redazione e dell’attuazione di un progetto sociale. È un’occasione da cogliere anche e soprattutto per chi ha il desiderio di conoscere il mondo Caritas con le sue risorse e le tante possibilità che offre".

Le informazioni

Il bando, i relativi allegati e l’informativa sulla privacy sono consultabili e scaricabili sul sito della Caritas Diocesana Amalfi-Cava de’ Tirreni all’indirizzo Caritasamalficava.it/tirocinio-area-amministrativa-progettuale-bando/ e il termine per la presentazione della domanda è fissato al prossimo 13 novembre 2020. A seguito dell’attivazione del percorso formativo – a fronte di un impegno pari a 30 ore settimanali – al tirocinante individuato sarà corrisposta un’indennità di partecipazione di 500 euro mensili. L’indennità verrà erogata a cadenza mensile posticipata a fronte del regolare svolgimento delle attività previste nel progetto formativo.

