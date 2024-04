Inclusione nel mondo del lavoro, al via i tirocini extracurriculari a Castellabate

Ha sottoscritto una convenzione con il Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S, Mestieri Campania, il Comune di Castellabate, per l’attuazione di tirocini extracurriculari formativi e d’inclusione nell’ambito lavorativo. Tale percorso permette al tirocinante di acquisire competenze e abilità professionali, arricchendo il proprio curriculum vitae e favorendo l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. Questo sarà rivolto anche allo svolgimento di attività di orientamento per le persone prese in carico dai servizi sociali e dai servizi sanitari competenti. L’iniziativa è rivolta a tutti quei lavoratori fragili o vulnerabili, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre), disoccupati di lunga durata residenti in zone a particolare rischio di esclusione, persone in carico o segnalate dai servizi sociali.

I commenti

“Il lancio di questo progetto è fondamentale per promuovere e favorire la formazione e l’inclusione nel mondo del lavoro per tutte quelle fasce sociali che vivono in situazioni di maggior difficoltà. La nostra Amministrazione Comunale è continuamente attenta a tali dinamiche e queste iniziative sono mirate proprio a non lasciar indietro nessuno”, ha detto il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. “Ci preme molto sottolineare la grande utilità di questi tirocini extracurriculari volti ad annullare tutte le disparità sociali. Grazie a questi tirocini daremo loro una mano per essere integrati o reintegrati a pieno nel sistema lavorativo”, sottolinea il Consigliere Comunale Clemente Migliorino.