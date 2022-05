Al via i tirocini formativi al Comune di Salerno: deliberato l'accordo con l'Unisa

Al via i tirocini formativi e l'orientamento curriculare al Comune di Salerno, per l’acquisizione di metodi formativi per l’offerta didattica rivolti agli studenti iscritti ed in formazione presso l’Università degli Studi di Salerno: accolta, infatti, da Palazzo di Città, la proposta dell’Osservatorio Politiche Sociali, Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Ateneo.

Le finalità

"...Le due istituzioni, Amministrativa ed Universitaria, per l’effetto, hanno già manifestato preliminare intesa e disponibilità di addivenire alla stipula di apposita convenzione che disciplini tutte le attività sulla base di un progetto di formazione ed orientamento", si legge sulla delibera comunale. Le attività potranno interessare vari ambiti formativi di durata variabile tra le 200 e le 500 ore: non sono previsti indennità o compensi a carico dell’Ente. Obiettivo della collaborazione, dunque, è promuovere la formazione post universitaria dei giovani salernitani e favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro attraverso le attività dell’Ente Locale.