"+ Verde in città": l'iniziativa con seminari e workshop a Pellezzano

A Pellezzano sta per avere inizio il ciclo di seminari e workshop su riforestazione urbana ed innovazioni agricole intitolato + Verde in Citta. Il ciclo di incontri, organizzato dal Comune di Pellezzano, in collaborazione il team di Agraria dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito delle attività di Fermenti in Hub, si terrà dal 6 al 29 luglio e prevede 10 workshop per la realizzazione in team di 3 progetti su terreni del Comune di Pellezzano guidati dal dott. agronomo Gian Maria Baldi e dal dott. agronomo Luigi Vicinanza.

Gli appuntamenti

I primi tre appuntamenti si terranno:

Giovedì 30 Giugno, alle ore 17.20 con il dott. agronomo Carmine Maisto;

Venerdì 1 Luglio alle ore 17.20 con il dott. Giuseppe Cardiello;

Martedì 5 Luglio alle ore 17.20 con il dott. agronomo Davide Belpedio

Gli incontri si terranno presso la biblioteca comunale Lino Trezza in via Petraroia a Pellezzano.

Il commento

"Una interessante iniziativa – commenta il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra – che metterà a confronto diversi protagonisti nell’ambito delle politiche agricole e forestali al fine di proporre metodi, gestione e soluzioni possibili da porre in essere per la tutela ambientale e favorire la diffusione di più spazi verdi nei nostri territori di competenza".

All’iniziativa, patrocinata e cofinanziata dal Comune di Pellezzano, da Terra Metelliana Ets Circolo Legambiente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e dall’Anci Campania, potranno partecipare 12 persone che riceveranno un attestato finale di partecipazione. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 29 Giugno.