Campania, 2 milioni per la formazione e voucher di 3500 euro per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili

Due milioni per la formazione e un voucher di 3500 euro per favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili. Questi i provvedimenti approvati dalla Giunta per l’attivazione di percorsi formativi personalizzati di inserimento lavorativo rivolti ai disabili, attraverso il finanziamento di un voucher formativo di importo massimo pari a 3.500,00 euro quale contributo per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione per uno dei percorsi formativi tra quelli offerti.

Parla l'assessore alla Formazione, Armida Filippelli