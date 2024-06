Domenico De Rosa (SMET) docente alla Parthenope di Napoli per master in Entrepreneurship and Innovation Management

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un prestigioso incarico di Docenza Universitaria è stato conferito dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope al Cav. Domenico De Rosa, CEO del Gruppo SMET. L’attività didattica di Domenico De Rosa si concentrerà sulla materia Operations in Business Success, nell’ambito del Master di I Livello in Entrepreneurship and Innovation Management, offerto dall’Ateneo napoletano in collaborazione con MIT Sloan School of Management, la Business School del Massachusetts Institute of Technology.

Il Master, giunto quest’anno alla sua terza edizione, inizierà nel mese di settembre 2024, avrà una durata di 12 mesi e sarà condotto esclusivamente in lingua inglese.

“Contribuire alla formazione delle nuove generazioni è per me una priorità assoluta – ha dichiarato il Cav. Domenico De Rosa – Per questo motivo ricevo con entusiasmo dall’Università Parthenope l’incarico per questa nuova esperienza di Docenza Universitaria, nella quale profonderò tutto il mio abituale impegno, confidando di riuscire a trasferire a tutti i miei studenti il massimo grado possibile di conoscenza ed esperienza. Desidero a questo proposito ricordare le parole di Rita Levi Montalcini, il Premio Nobel che dedicò alla scienza la sua intera esistenza: ‘La scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione, ma anche dalla fortuna di incontrare un grande maestro’ ”.

Presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, il Cav. De Rosa è anche Cultore della Materia nel corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale. In quest’ambito nel 2023 è stata lanciata la SMET Mobility Challenge, giunta quest’anno alla sua seconda edizione: una vera e propria sfida tra gli studenti, ai quali è richiesto di creare nuovi modelli di mobilità senza impatto ambientale, attraverso l’utilizzo del Digital Twins e prendendo come riferimento alcune tratte selezionate del trasporto merci, dove SMET opera già oggi in intermodalità.

Tra i numerosi incarichi accademici, il Cav. Domenico De Rosa vanta infine la partecipazione al Comitato Tecnico di Indirizzo del Corso di Laurea in Giurista d’Impresa, offerto dall’Università di Salerno.