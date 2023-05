Educazione finanziaria, titoli di coda per il progetto "Conoscere la borsa"

Titoli di coda per "Conoscere la borsa" progetto europeo di educazione finanziaria promosso a Salerno dalla Fondazione Carisal per il sedicesimo anno consecutivo, grazie anche al sostegno di Banca Patrimoni Sella e BCC Campania Centro. All’incontro conclusivo, tenutosi presso il Complesso San Michele a Salerno, ha partecipato una rappresentanza di circa 100 studenti e docenti appartenenti ai 17 Istituti scolastici che hanno preso parte – tramite la Fondazione Carisal - al progetto Conoscere la Borsa nel periodo compreso fra ottobre 2022 e gennaio 2023.

Gli interventi

Dopo i saluti e l’introduzione dei lavori da parte del Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino, l’intervento – nell’ambito del Ciclo di incontri di Conoscere la Borsa con esperti di economia e finanza – a cura di Nicola Occhinegro, Ceo e Founder di Finanza.tech sul tema: “Ipo come e perché funziona il processo di quotazione in borsa”. A seguire, il dibattito con le domande e le curiosità degli studenti e in conclusione la Cerimonia di premiazione dei team “Random X” e “Odotrani”, primi classificati a livello provinciale rispettivamente nella classifica della sostenibilità e generale della Fondazione Carisal, entrambi appartenenti all’Istituto professionale Trani di Salerno. A tutti gli studenti e i docenti coinvolti, la Fondazione Carisal ha consegnato un premio di partecipazione e l’Attestato finale. “Sosteniamo progetti per accrescere le competenze dei giovani e per contribuire alla loro migliore formazione” ha affermato Credendino.