Prende il via "Eleatica", la sessione di filosofia antica promossa dalla Fondazione Alario

Ha preso il via oggi, domenica 24 settembre, la XIII edizione di Eleatica, la sessione internazionale di filosofia antica, promossa dalla Fondazione Alario per Elea Velia, dedicata allo studio e all’approfondimento dei temi che riguardano la scuola eleatica e la nascita dell’ontologia.

L'evento

La manifestazione, appuntamento scientifico che coinvolge studiosi e appassionati provenienti da tutto il mondo, tanto da suscitare, come per le altre attività della Fondazione, anche l’attenzione della Regione Campania e del Ministero della Cultura, vedrà la partecipazione, in qualità di main speaker, della prof.ssa Mathilde Brémond (Univ. Clermont Auvergne), che curerà un ciclo di tre lectiones magistrales incentrate sul tema Gorgia, erede e avversario degli Eleati.

Il programma

L’apertura dei lavori è prevista alle 15:00 presso il Complesso Alario, con gli indirizzi di saluto, la presentazione de I nostri libri e la prima delle tre lezioni in programma, al termine della quale, in collaborazione con il Comune di Ascea, si svolgerà la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria dell’Antica Città di Elea a Glenn W. Most (Max Planck Institute for the History of Science), già relatore della precedente edizione, e a Stefania Giombini (Univ. Autònoma de Barcelona), direttore di Eleatica.

Il programma di studi prosegue con le altre due lezioni magistrali nelle mattine di martedì 26 e mercoledì 27 settembre, per concludersi con la consegna alla prof.ssa Brémond della tradizionale moneta d’argento.

Parallelamente alla sessione scientifica, la mattina di lunedì 25 settembre è dedicata ad Eleatica per le Scuole - tra le iniziative formative accreditate dal MIM sulla piattaforma S.O.F.I.A. - ormai appuntamento fisso per studenti e docenti degli Istituti superiori, che saranno impegnati nelle attività formative e laboratoriali proposte dalla Società Filosofica Italiana sui temi Copernico tra scienza e filosofia e Pensare il paradosso in matematica, fisica e filosofia, concorso - quest’ultimo - rivolto alle scuole, di cui saranno premiati i vincitori della passata edizione e presentati i contenuti del nuovo bando.

Completano i lavori di ricerca le Sessioni aperte di Eleatica, interventi sull’Eleatismo di 20 specialisti - selezionati dal Program Committee sulla base di apposita “Call for abstracts” - che si svolgeranno nei pomeriggi del 25 e 26 settembre.

Il programma di Eleatica è consultabile sui siti www.eleatica.it e www.fondazionealario.it