XXV Corso post-specialistico di Endocrinologia e Diabetologia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Per il XXVesimo anno Salerno torna al centro dell’Endocrinologia con un evento che vedrà la partecipazione di specialisti nazionali di questa branca della medicina: il Corso post-specialistico di aggiornamento in Endocrinologia e Diabetologia che si svolgerà il 24 e 25 novembre presso il Lloyd’s Baia Hotel. E’ molto raro che un corso di formazione sia così longevo.

Nel corso di questi 25 anni va detto che l’endocrinologia e lo studio del metabolismo, pur restando il cardine e l’orizzonte del corso, sono cambiati profondamente: basti pensare che 25 anni fa non c’erano gli strumenti diagnostici che adesso sembrano imprescindibili, e che la materia stessa è mutata, iperspecializzandosi. Ai discenti che si sono alternati nelle diverse edizioni, dunque, è stata offerta un’occasione di aggiornamento continuo, riguardo quelle che erano e sono le diverse “anime” dell’endocrinologia e del metabolismo.

Questo approccio è senz’altro merito della famiglia Orio che da un quarto di secolo lo promuove, coniugando la formazione scientifica con un intreccio culturale e di relazioni che il fondatore prima, il dottore Franco Orio, successivamente il professore Francesco Orio, cui si deve la crescita di questo appuntamento con la partecipazione di relatori di calibro nazionale ed internazionale, ed infine il dottore Marcello Orio, attualmente responsabile scientifico dell’evento, propongono agli specialisti endocrinologi che vi prendono parte.

Gli interventi previsti affrontano tematiche sempre più attuali e trasversali dato che le patologie endocrino-metaboliche sono quanto mai diffuse… basti pensare alle disfunzioni della Tiroide, al Diabete ed all’Obesità.

Il valore culturale e scientifico della due giorni di studi, determina, mai come quest’anno una partecipazione, non solo di relatori, ma anche di partecipanti da ogni regione d’Italia.

Nel programma di quest’anno ci sono lezioni magistrali che vanno dalle alterazioni tiroidee nelle persone anziane, al ruolo che le tecnologie hanno avuto ed avranno, sempre di più, nella cura e gestione del Diabete - in particolar modo nel Diabete di Tipo 1 - ai nuovi farmaci per curare l’obesità, alla luce delle recenti scoperte in cui si è visto per la prima volta che questi farmaci sono in grado di ridurre il rischio cardiovascolare nelle persone obese non diabetiche.

Nell’ambito del Corso ci sarà l’opportunità di seguire la Lettura Magistrale del prof. Salvatore Maria Corsello del Policlinico Gemelli di Roma, sulla terapia tiroidea nell'anziano; la Lettura Magistrale della Prof.ssa Maria Chiara Zatelli dell'Università degli studi di Ferrara e Segretario della Società Europea di Endocrinologia (ESE) sulla Neuro-Onco-Endocrinologia; e la Prof.ssa Anna Maria Colao, past-president della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) e titolare della cattedra UNESCO di Educazione alla salute che nella lettura magistrale ripercorrerà un excursus sulla storia dell'Endocrinologia in questi 25 anni e soprattutto traccerà le linee di indirizzo futuro nel campo della ricerca di questa materia così vasta ed affascinante.