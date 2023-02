"Sviluppo sostenibile: strategie e strumenti per l’equità di genere", il workshop alla Camera di Commercio

Si terrà il 24 febbraio, alle ore 15, presso la sede di rappresentanza della Camera di Commercio di Salerno di via Roma, il workshop dal titolo “Sviluppo sostenibile: strategie e strumenti per l’equità di genere”. L’iniziativa inaugura il secondo ciclo di incontri promosso dalla Regione, nell’ambito del progetto “Tracciare le differenze. Imprenditorialità, scienza e saperi per superare il gender gap”. Diffondere la conoscenza degli strumenti disponibili per agevolare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro: questo l'obiettivo degli incontri.

Oltre agli interventi istituzionali, tra i quali si segnala quello del presidente di Unioncamere, Andrea Prete e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si assisterà alla visione del docufilm “Le eccellenti della Campania. 6 Storie di donne”, che testimonia la passione e la tenacia di chi ha deciso di investire e creare sviluppo, diventando un’eccellenza, nel territorio campano. Seguirà il dibattito “Il talento delle donne nel lavoro e nella comunità”, cui prenderanno parte alcune esponenti delle università campane e del tessuto economico regionale, sia imprenditoriale che associativo.