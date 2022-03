Pellezzano, parte la selezione di 30 giovani under 35 per il progetto “Fermenti in hub”

E’ stato pubblicato l’avviso per l’individuazione di 30 under35 da inserire in un percorso di potenziamento delle competenze e di creazione di un progetto concreto d’impresa sostenuto economicamente dal progetto “Fermenti in Comune”, cofinanziato da Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale. “Il progetto Fermenti in Hub – spiega il sindaco Francesco Morra - ha l’obiettivo di stimolare la nascita di nuovi modelli di business capaci di usufruire delle leve competitive dell'agri-food e dell'economia circolare, creando una connessione fisica e digitale tra i giovani del territorio, le aziende locali e gli spazi comunali. Si vogliono attivare processi innovativi di riqualificazione urbana sostenibile, al fine di offrire ai giovani l’opportunità di mettere in luce il proprio valore, aprendosi nuovi sbocchi professionali sul territorio di appartenenza”.

Le informazioni

Il progetto è portato avanti dal Comune di Pellezzano in partenariato con Terra Metelliana APS – Circolo Legambiente. L’Avviso ha l’obiettivo selezionare 30 giovani al fine di farli prendere parte ad un percorso di potenziamento delle competenze - attraverso la partecipazione a 5 eventi e a 10 workshop sui temi dell'agri-food e dell'economia circolare applicata al packaging e all'eco-design – e ad una fase di creazione di modelli di impresa da applicare in aree urbane messe a disposizione del Comune di Pellezzano. Possono presentare candidatura al presente Avviso Pubblico, i giovani under 35 (che non hanno compiuto il 36esimo anno di età al momento della candidatura) in possesso di qualsiasi titolo di studio.

Per candidarsi il giovane, in possesso dei requisiti di cui all’Art. 4, dovrà presentare:

- Domanda di Partecipazione, compilando e firmando esclusivamente il modello di Domanda relativo al presente Avviso, anche scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.pellezzano.sa.it.

- Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, datato e firmato, riportante anche eventuali informazioni utili a definire il punteggio del candidato come descritto al successivo Art. 7.

- Copia di un Documento di riconoscimento in corso di validità.

Tale documentazione deve essere consegnata entro e non oltre il 22 aprile 2022 alle 12 in una delle seguenti modalità:

- Via Pec all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it.

oppure

- A mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pellezzano, sito in Piazza Municipio n° 1, Pellezzano (SA), secondo gli orari di apertura comunicati sul sito del Comune di Pellezzano: https://www.comune.pellezzano.sa.it.

L'avviso

Nell’oggetto della Pec oppure sulla busta in caso di candidatura a mano in busta chiusa, dovrà essere indicata obbligatoriamente la dicitura: "Fermenti in Hub". Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine, inesatte o incomplete dei documenti e requisiti richiesti o trasmesse con altre modalità.