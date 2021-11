Unisa, inaugurazione del Laboratorio di Cooperazione Internazionale e sfera pubblica non governativa

Parte il laboratorio di Cooperazione Internazionale e sfera pubblivca non governativa. Per seguire gli incontri online su Microsoft Team basterà scrivere a: adaamendola@unisa.it

I relatori

L'appuntamento è per domani alle ore 9.00. Ci saranno i saluti di Vincenzo Loia, Magnifico rettore dell'Università degli studi di Salerno e di Virgilio D'Antonio, direttore del Dipartimento di Scienze politiche e della Comunicazione - Policom. Saranno inoltre previsti gli interventi di Adalgiso Amendola, coordinatore del laboratorio; Vincenzo Maria Ferri, docente di progettazione scientifica II Modulo e Stefano Pontecorvo - ambasciatore italiano in Afghanistan, già ambasciatore in Pakistan

Di seguito, cliccando sulla foto in basso, il programma completo