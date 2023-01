Alfabetizzazione informatica per terz’età: la presentazione del progetto "Mai più soli"

Lunedì 9 Gennaio 2023, alle ore 16, presso l’Istituto “F. Trani” sede annessa del Convitto Nazionale, in Via Iannicelli 9/A è convocata conferenza stampa per presentazione del progetto "Mai Più Soli", organizzato dall'Associazione Dentro la Notizia, col sostegno della Fondazione Carisal. Interverranno: il presidente della Carisal Domenico Credendino, il Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale sede annessa “F. Trani” Claudio Naddeo e il Direttore del quotidiano dentroSalerno.it Rita Occidente Lupo

Il progetto

L’iniziativa vuol far sentire glianziani più inseriti nella società imparando le tecnologie digitali,per poter comunicare ed essere in contatto anche con parenti, amici, familiari oltre ad apprendere in tempo reale quanto awiene. Data l'avanzata del Digitale è ormai per ognuno necessario sapere come muoversi nel mondo anche per apprendere come saldare utenze, come usufruire di servizi anche sanitari. Il Corso inizierà lunedì 9 Gennaio e si svolgerà presso i locali dell'Istituto "F. Trani- Convitto Nazionale" in Via lannicelli- Salerno dalle 16 alle 18 e sarà tenuto da Rita Occidente Lupo, direttore del quotidiano dentroSalerno.it, esperta formatrice, Direttrice Didattica Polo multimediale Uniformando. I partecipanti gratuitamente potranno partecipare alle lezioni, che si terranno nel Laboratorio d'informatica.