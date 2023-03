Uno sportello informativo sui temi della proprietà industriale: talk alla Fondazione Saccone

Nella giornata di domani (sabato 4 marzo), alle 10, presso la sala conferenze della Fondazione Saccone (via Ungaretti, Montecorvino Pugliano), si terrà il Focus Talk “Proprietà intellettuale: marchi e brevetti come asset strategico per lo sviluppo di imprese e startup”, un incontro rivolto a imprenditori, startupper e giovani del territorio sulle tematiche della proprietà industriale e intellettuale, con particolare attenzione al percorso di brevettazione e alla registrazione dei marchi.

I partecipanti

In occasione dell’incontro, organizzato da Fondazione Saccone, 012factory, Studio Torta in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno, Unione Giovani Commercialisti Salerno, il Club Kairòs Giovani Soci di Banca Campania Centro, sarà siglato un protocollo d’intesa finalizzato all’attivazione di uno sportello informativo sulla proprietà industriale. I lavori saranno introdotti da Giorgio Scala, Presidente della Fondazione Saccone ed Edoardo Gisolfi, Coordinatore del CTS della Fondazione Saccone. A seguire i saluti a cura del Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, Marco Rinaldi, del Presidente dell’Unione Giovani Commercialisti di Salerno, Salvatore De Franciscis, e Francesco Saragese, Presidente del Club Kairòs Giovani Soci di Banca Campania Centro.Interventi tecnici di Angelo Cicchetti, Consulente Italiano ed Europeo in Brevetti e Design - partner Studio Torta, e Sebastian Caputo CEO 012Factory.