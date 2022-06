Summer School della Fondazione Saccone, borse di studio: aperta la call fino al 5 giugno

C'è tempo fino al 5 giugno per iscriversi alla prima edizione della “Next Gen Summer School” della Fondazione Saccone dedicata al “Digital Service Design”. L'iniziativa prevede borse di studio rivolte a laureandi e a laureati under 35. Il percorso di alta formazione partirà il 13 giugno. La partecipazione è completamente gratuita: la quota necessaria, pari a 2500 euro, sarà completamente finanziata dalle borse di studio offerte dalla Fondazione e dai partner istituzionali ed aziendali.

Laboratori e workshop

L’innovativo percorso formativo prevede laboratori, workshop e talk a cura di esperti nazionali e internazionali di diversi settori (open innovation, growth hacking, e-commerce, data management, digital storytelling, soft skill), con un project work finale su indicazioni ed esigenze delle aziende partner. "La Next Gen Summer School - spiega il presidente della Fondazione Saccone, Giorgio Scala - è un progetto in cui crediamo tanto, perché nasce dalla contaminazione tra le diverse anime e le diverse expertise della Fondazione, accomunate dall’obiettivo di generare opportunità per i giovani talenti del territorio e fare matching tra i bisogni delle aziende, le competenze e le aspirazioni di laureati e laureandi. Con questo percorso formativo, intendiamo fornire agli allievi le competenze necessarie per aiutare concretamente le aziende e organizzazioni nel loro percorso di transizione digitale”.