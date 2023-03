Nuovo polo informatico nella città a Salerno: partita l'Academy di I.T. Svil.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Grande entusiasmo dei giovani selezionati nella sede della Fondazione Saccone. Il CEO di I.T. Svil Carlo Mancuso: “Formazione di eccellenza per continuare il percorso di innovazione”

Ha preso il via il progetto “I.T. Svil Academy”, promosso da I.T. Svil, PMI innovativa con sede a Salerno e leader nel settore dell’Information & Communication Technology, in collaborazione con la Fondazione Saccone, hub di competenze e saperi, e Virvelle Società Benefit, ente specializzato in servizi di formazione e consulenza, nonché Agenzia per il lavoro.

Il primo incontro formativo, che rientra in un percorso di oltre 300 ore di attività caratterizzato da laboratori e training on the job, si è tenuto presso la sede della Fondazione Saccone alla presenza dei giovani selezionati nell’ambito del bando lanciato a fine dicembre e rivolto a diplomati, laureandi e laureati.

Nel corso del primo appuntamento sono intervenuti Carlo Mancuso, CEO di I.T. Svil, Anna Troisi, HR Manager di I.T. Svil e referente dell’Academy, i partner del progetto e alcuni tra i docenti del percorso, Bice Della Piana e Massimiliano Linguiti.

“Parte finalmente il progetto I.T.Svil Academy, un percorso - spiega Mancuso - condiviso con Fondazione Saccone e Virvelle, che nasce da una forte volontà di valorizzare le giovani risorse del territorio attraverso un’adeguata scuola di alta formazione”.

“La I.T.Svil Academy è un percorso dedicato a giovani che hanno voglia di affrontare da protagonisti la sfida del digitale e dell'innovazione” - continua Anna Troisi - “Abbiamo scelto di dare importanza principalmente all’aspetto umano creando condizioni favorevoli alla crescita personale e professionale”.

Susy Capasso, Learning Designer Manager di Virvelle e referente per il progetto “I.T.Svil Academy” racconta: “si tratta di un progetto formativo competence based che rafforzerà il profilo professionale dei giovani rilasciando non solo idonee attestazioni in linea con le qualificazioni professionali ma sviluppando conoscenze e abilità innovative, in linea con le sfide informatiche e digitali che l’azienda sta fronteggiando”.

Il progetto consiste in un’Academy costruita sulle necessità dell'azienda ed è caratterizzata da un percorso formativo di eccellenza. Si propone di valorizzare il capitale umano fungendo da attrattore per i giovani del Centro Sud Italia alla ricerca di un’esperienza professionale stimolante e proiettata all’innovazione del mondo IT.