Fonmed, le due borse di studio "Alfonso d'Antonio" e "Roberto Mazzone" alla cerimonia d'inaugurazione dell'iis "Giovanni xxiii" di Salerno

Alle porte dell'imminente anno scolastico, domani 13 settembre 2023, alle 08:00, si terrà la cerimonia dell’alzabandiera presso l'IIS "Giovanni XXIII" Istituto Istruzione Superiore di Salerno. Durante la funzione, che mira a unire i valori formativi dell'Istituto a quelli civili e militari, verranno consegnate a due studenti meritevoli le borse di studio dedicate alla memoria del Professore "Alfonso D'Antonio" e del Pilota"Roberto Mazzone". Promossa da Fonmed - Fondazione Sud per lo sviluppo e la Cooperazione nel Mediterraneo, la donazione sarà utile al conseguimento della certificazione del “basic training” per il pronto imbarco. Saranno presenti anche Don Roberto Faccenda, incaricato del Vescovo per la pastorale scolastica e la Capitaneria del Porto di Salerno, che guiderà gli allievi nelle varie fasi della cerimonia. Le borse di studio Fonmed Ricordiamo che già lo scorso anno il Presidente della Fondazione Fonmed, Giuliano D’Antonio ha premiato i due alunni Vitantonio Perrino e Carmela Stile della stessa scuola di Salerno, con due borse di studio dedicate ad Alfonso D’Antonio. Quest'anno si aggiungerà quella in ricordo di Roberto Mazzone. Alfonso D'Antonio, Professore di Navigazione presso l'IIS "Giovanni XXIII", ha profuso la sua attività nella formazione dei giovani, sia dal punto di vista strettamene didattico che professionale, seguendo in prima persona l'inserimento lavorativo dei suoi giovani studenti. A D'Antonio è stata dedicata, nel novembre 2021, anche la Biblioteca del plesso scolastico, luogo di cultura e di tradizione, dove oggi sono esposti gli strumenti navali che ha realizzato negli anni della sua carriera. Roberto Mazzone, venuto a mancare nell'ottobre 2022 insieme al suo collega Matteo Pozzolli, è stato pilota e Comandante del Canadeir 28 precipitato durante delle operazioni di spegnimento di un incendio nei pressi del monte Calcinera. Volontario anche dell’Associazione "Soccorso Amico" di Salerno ha dimostrato negli anni le proprie abilità professionali in tante occasioni. Mazzone, è, infatti, ricordato dalle cronache nazionali per aver sventato un incidente circa vent'anni fa. Alla guida di un aereo da turismo in avaria, riuscì ad atterrare incolume sul lungomare. Fonmed e l’ISS "Giovanni XXIII": un rinnovato legame che dura nel tempo Il legame che unisce la Fondazione e l'Istituto salernitano, di cui la Dirigente Scolastica è la Professoressa Daniela Novi, è frutto di una collaborazione che perdura da anni e che ha visto coinvolti gli stessi studenti alle diverse edizioni della Rassegna Internazionale del Cortometraggio. L'iniziativa Med-Limes "Ai Confini del Mediterraneo" è una raccolta d'Immagini e racconti dai confini del Mediterraneo. La finalità è di diffondere, attraverso il mezzo cinematografico, la conoscenza di culture diverse, di istantanee di vita e racconti di vissuto delle società abbracciate dal Mediterraneo. L’evento che si sviluppa in linea con i 17 Sustainable Development Goals, quest'anno avrà luogo a Salerno il 23-24-25 maggio 2024.