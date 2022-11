“Futuro Remoto”, il progetto sulla realtà virtuale sonora ad Unisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Corso di studi in Ingegneria Elettronica dell’Università degli Studi di Salerno sarà protagonista da oggi, e fino al 27 novembre, della XXXVI edizione di “Futuro Remoto”, prima manifestazione europea di diffusione della cultura scientifica e tecnologica, promossa da Regione Campania, Città della Scienza e gli atenei regionali.

Durante l’evento alcuni componenti del Consiglio del Corso di studi in Ingegneria Elettronica del Dipartimento di Ingegneria Industriale illustreranno ai visitatori le potenzialità della ricerca sulla realtà virtuale sonora attraverso la presentazione dell’innovativa installazione dal titolo “Cinque Finestre”.

L’ambizioso progetto, sviluppato in collaborazione con il conservatorio “Cimarosa” di Avellino, aprirà un’interessante finestra sulla multisensorialità e sulla scoperta ambientale, offrendo ai partecipanti esperienze uniche grazie allo studio sulle nuove tecnologie inerenti al suono.

Il 24 novembre, inoltre, sarà possibile assistere alla performance “Aequilibrium” per ensemble elettroacustico con strumenti interamente prodotti dagli studenti del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica per il Sound Design, in collaborazione con “AGATA”, un collettivo di artisti campani che si occupa di musica elettronica sperimentale. L’evento rappresenterà l’occasione anche per presentare le opportunità formative del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno, tra cui proprio l’innovativo curriculum in “Elettronica per il Sound Design” della laurea magistrale in Ingegneria Elettronica, uno dei primi percorsi universitari di questo tipo a livello nazionale, che si propone di formare una figura professionale sempre più richiesta dal mercato del lavoro, l’ingegnere elettronico specializzato nel sound design.